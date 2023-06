Arxiu - L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau

L'alcaldessa en funcions de Barcelona , Ada Colau , s'ha acomiadat aquest dimecres del ple de l'Ajuntament a l'última sessió d'aquest mandat 2019-2022: "En tot cas, segur que jo no tornaré a presidir el ple els propers quatre anys".

"He estat presidenta durant vuit anys i està per veure l'alcalde i el govern que surti dissabte que ve o els propers mesos. En tot cas, segur que no tornaré a presidir el ple", ha afirmat en la seva última intervenció després d'una sessió a la que s'han acomiadat els 22 regidors que no continuaran i s'han aprovat les darreres actes.

Aquest ple s'ha celebrat tres dies abans de la investidura i en plenes negociacions per formar un pacte de govern a la ciutat després de les eleccions generals del 28 de maig, en què va guanyar en vots i regidors el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias .

Colau ha expressat que per a ella "ha estat un honor haver estat vuit anys la primera dona alcaldessa" de Barcelona i ha agraït a la resta de regidors els anys compartits.

Ha reivindicat "l'empatia, el respecte i l'afecte que han imperat la majoria de vegades", la política més enllà de la institució, i l'amor per la ciutat.

"Malgrat totes les dificultats, aquest plenari s'ha esforçat per escoltar-se, per dialogar, per cooperar", ha afirmat.

COMIATS DE 22 REGIDORS



De BComú se n'han acomiadat la que ha estat la tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, i el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, i Jordi Rabassa (regidor de Memòria Democràtica) i Pau González (regidor d'Educació).

Per part del PSC, ho han fet Montserrat Ballarín (regidor de Mercats, Hisenda i Règim Intern), Joan Ramon Riera (regidor d'Infància, Joventut, Gent Gran i Persones amb Discapacitat), Xavier Marcé (regidor de Turisme) i Nuria Carmona, que va entrar per rellevar l?exprimer tinent d?alcalde Jaume Collboni i no se li va assignar cap àrea.

De Junts, s'ha acomiadat Ferran Mascarell; d'ERC, Gemma Sendra, Max Zañartu, Rosa Suriñach i Jordi Fexas; i també ha estat el darrer ple per als dos regidors del PP, Óscar Ramírez (que ha deixat el partit) i Inma Delgado.

L'ADÉU DE CS I VALENTS



A més del comiat de tots els regidors que no seguiran, el ple ha certificat l'adéu dels grups municipals de Cs i Valents, que no van aconseguir representació als comicis: així, s'han acomiadat Paco Sierra, Julia Barea i Noemí Martín (Cs ), i Eva Parera, Oscar Benítez (Valents) i la regidora no adscrita Marilén Barceló.

Sierra, que es va afiliar al PP en plena campanya, ha destacat la bona relació entre tots els grups, malgrat les diferències ideològiques, i ha assegurat que continuarà en la política, com fa des del 2010, perquè "no només es fa política des de la institució".

Amb la mirada posada a la investidura, Parera ha criticat que el candidat del PP, Daniel Sirera, "s'ha passat tota la campanya dient que era l'únic vot útil constitucionalista" i li ha demanat que no es posin de perfil en situacions difícils i que no vinguin a escalfar la cadira, ha dit textualment; i ha demanat a Trias no entregar Barcelona a l'independentisme.