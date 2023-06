Cartell de lloguer i venda / @EP

Comprar un habitatge a Barcelona exigeix de mitjana l'equivalent a 18 anys de lloguer, un estudi publicat per Idealista. La mitjana al conjunt d'Espanya és que la compra d'un habitatge a Espanya exigeix l'equivalent al pagament de 14 anys de lloguer.

El portal immobiliari ha assenyalat que els anys de lloguer que s'haurien de destinar a la compra són molts pel fet que els preus de venda són "elevats" en relació amb els preus del lloguer i, al contrari, com més siguin els anys de renda necessaris per pagar la casa, més interessant serà per a l'inquilí establir-s'hi abans que comprar-la.

En relacionar els preus de venda i lloguer, es pot veure com el nombre d'anys de lloguer necessaris per a la compra d'aquest mateix habitatge (PER) més elevat és a la ciutat de Sant Sebastià, amb 27 anys.

El segueixen Pontevedra, Palma i la Corunya, amb 22 anys; mentre que a Pamplona arriba als 21 anys ia les ciutats de Cadis, Madrid i Vitòria es queda a 20.

Si es compara amb la resta de capitals espanyoles, en aquestes nou ciutats "llogar resulta més interessant que a la resta", segons Idealista.

Per contra, els punts on seria més interessant comprar atenent el PER són Barcelona, on són necessaris 18 anys de pagament de lloguer per adquirir l'habitatge; Lleida, amb 12, i Múrcia, Huelva o Jaén, amb 13.

El que és clar és que l'habitatge continua sent un problema de gran abast a Barcelona malgrat la nova llei d'habitatge aprovat fa poques setmanes. La seva funció principal era limitar el preu dels lloguers, tant a l'hora de renovar els contractes vigents com a l'hora de marcar un preu per l'habitatge en el cas d'estar en una zona tensionada.

No obstant, aquests canvis trigaran a veure's reflectits a la societat que busca adquirir un habitatge en una gran ciutat.