La cantant, amb alguns dels joves de la colla. Foto: Twitter (@bandarres)

T'ha passat mai que vagis caminant pel teu barri i, de sobte, et trobis amb una de les artistes més populars del moment? Doncs els membres més joves dels Bandarres, els castellers del Poble-sec , poden dir que sí. I és que la nit del passat dimarts 13 de juny van coincidir amb Rosalía .

A través del seu perfil a les xarxes socials, la colla va compartir les imatges on es veu la cantant amb nens i nenes, que no poden amagar "les cares d'admiració" com expliquen els Bandarres en un tuit.

La cantant va signar autògrafs, es va fer fotos i fins i tot va poder veure com els petits alçaven dos pilars.

VOLEN UN NOU LOCAL

Els castellers han aprofitat l'enrenou mediàtic que ha generat a les xarxes la trobada amb la cantant per recordar que, des de fa anys, demanen un nou local .

Després de passar per diversos llocs, actualment la colla té un local al carrer Blesa, encara que en declaracions a mitjans com El3.cat expliquen que no està ben aïllat, de manera que durant els mesos hivernals fa fred, a banda que tampoc no està insonoritzat, se'ls queda petit en diades importants i no és prou gran perquè es puguin canviar tots.

En espera de la formació del nou govern municipal de Barcelona, la colla continuarà reclamant un espai que els permeti continuar creixent.