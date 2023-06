@EP

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha previst poder començar a sancionar embarcacions que incompleixin la normativa en matèria de contaminació a partir de “setembre o octubre”.

En una entrevista a Ser Catalunya, ha considerat que "poques embarcacions a dia d'avui no estan fent les coses com cal fer-les" i ha dit que faran inspeccions visuals.

Salvadó ha erigit al port de la capital catalana com “els més exigents en aquest sentit i els més avançats, i és un posicionament reconegut pel mercat”.

Creu que l'estudi de Transport&Enviroment que apunta a la infraestructura com el "més contaminant l'any passat" es basa en un paràmetre que avui dia està fora de mercat i no té cap sentit, en les seves paraules.

Tot i això, ha dit que comparteixen "absolutament" les conclusions i ha insistit a accelerar l'electrificació dels ports.

Sobre la infraestructura que ha de permetre que les embarcacions parin els motors durant la seva estada al Port, coneguda com a OPS, ha alertat que és una obra complexa i ha augurat que en un termini de tres o quatre anys veuran complert el seu objectiu: “En un període relativament curt, el Port tindrà un salt qualitatiu a les seves emissions”.

OBJECTIU "A MIG CAMÍ"



Salvadó ha lamentat que l'objectiu que s'havien fixat sobre la remodelació dels accessos al Port "queda a mig camí" per l'avenç de les eleccions generals.

"Ens ha agafat a contrapeu", ha convingut, i ha explicat que esperaven poder signar el conveni el 2023 per consolidar els recursos econòmics requerits.

Alhora, ha reivindicat que el projecte bàsic en la matèria ratificat aquest dilluns "és el reflex d'un ampli consens" entre administracions locals, estatals i la Generalitat, cosa que ha dit que no és habitual.

Ha explicat que no han impulsat el procés de licitació dels projectes executius --la redacció dels quals ha dit que requerirà uns dos anys-- i, si bé ha xifrat en 200 milions d'euros l'aportació del port, ha lamentat que no tenen "esquema de finançament ni de com es pagarà per part de l?Estat".

"Encara ens queda moltíssima feina per fer", ha sostingut, i després ha dit que la situació del Port és molt bona i que, sobre mercaderies arribades per via ferroviària, està a anys llum dels altres ports de l'espanyols.