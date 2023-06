EuropaPress 5278493 nuevo alcalde barcelona jaume collboni junto concejal maria eugenia gay

El líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, ha estat investit alcalde de la capital catalana en aconseguir el suport de 23 regidors (10 del PSC, 9 dels Comuns i 4 del PP). Els socialistes han aconseguit arrabassar l'alcaldia a l'últim moment a Xavier Trias, que va ser la llista més votada a les passades eleccions del 28 de maig.

La investidura de Collboni ha estat possible després que els Comuns d'Ada Colau anunciessin que no entraran a la coalició de Govern. Amb aquest gest, els socialistes han aconseguit sumar el suport dels populars de David Sirera, que havien afirmat que recolzarien la candidatura de Collboni si no governava amb els Comuns.

Mentre s'estava produint la investidura al Saló de Cent, s'han pogut sentir xiulets a la plaça Sant Jaume de ciutadans que reprovaven el pacte que ha fet possible la investidura de Collboni.

EL FINAL DE XAVIER TRIAS

Xavier Trias, que va ser alcalde de Barcelona del 2011 al 2015, no podrà revalidar el seu mandat. Fins a una hora abans del ple, Trias partia amb avantatge: va ser la llista més votada i compta amb un acord amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, per governar junts i validat aquest dissabte per les bases.

Tot i això, a les 16 hores BComú ha publicat un comunicat en què anuncia que votarà Collboni i es quedarà a l'oposició, tal com demanava el candidat del PP, Daniel Sirera. Amb aquest gest, els Comuns de Colau han anul·lat qualsevol possibilitat que Xavier Trias pogués guanyar el bastó de comandament.

COMPOSICIÓ MUNICIPAL



El nou consistori està format per 11 regidors de Trias per Barcelona, 10 del PSC, nou de BComú, 5 d'ERC, 4 del PP i 2 de Vox, mentre que Cs i Valents no n'han aconseguit representació.

A la investidura al Saló de Cent hi han assistit el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la vicepresidenta segona de la Mesa del Parlament, Assumpta Escarp, i el secretari de la Mesa, Ferran Pedret.

També hi han acudit la presidenta de Junts i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull; el president d'ERC, Oriol Junqueras; l'expresident de la Generalitat, Artur Mas; l'exconseller d'Interior i exregidor de Junts a Barcelona, Joaquim Forn.