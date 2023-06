Metro de Barcelona / @EP

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforça el servei de la línia 4 de metro per als dos concerts de Clàssica a la platja organitzats per tres de les grans institucions culturals de Barcelona: el Liceu, el Palau de la Música i l’Auditori a la platja del Bogatell. Demà dimarts, 20 de juny i dimecres, 21 de juny hi haurà més trens de l’habitual a l'L4 per tal d’augmentar la freqüència de pas durant les últimes hores de servei per facilitar la mobilitat a la finalització dels concerts.



Sota la iniciativa de Barcelona Obertura, l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya oferiran dos concerts oberts a la ciutadania amb l’objectiu d’apropar la música simfònica a una audiència diversa i àmplia.

A més de l’augment de trens, TMB incrementarà el nombre d’agents d’atenció al client i de vigilants de seguretat a les estacions pròximes a la platja del Bogatell (Llacuna i Bogatell). Una altra opció de mobilitat són les línies de bus 6, 59, H16, V23 i V25 que es reforçaran i donaran servei amb vehicles articulats per augmentar la capacitat.