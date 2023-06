Pitó enroscada a l'arbre

Els residents de la Maternitat i Sant Ramon, al districte de les Corts (Barcelona), han informat aquest diumenge a la tarda sobre la presència d'una serp que pesava 15 quilos dalt d'un arbre al carrer Felip de Paz, número 32. Quan van arribar les autoritats, van identificar l'animal, que va resultar ser una pitó de l'espècie 'molurus' que estava enroscada en una de les branques. Els bombers la van retirar amb una grua.

Fins ara, no se sap com va arribar la serp a l'arbre.

Teresa Rodríguez, d'APAEC, una organització protectora que acull animals exòtics abandonats, va explicar a Betevé que aquesta mena de serp sol ser tímida i en cap cas representa un perill. A parer seu, l'animal ha de pertànyer a algun veí de l'àrea on va ser trobat.

No és la primera vegada que hi ha animals exòtics als carrers de Barcelona. Segons el Projecte Exocat de la Generalitat, a Catalunya hi ha actualment un total de 1.235 espècies exòtiques. D'aquestes, 177 (14%) tenen un comportament invasor que provoca impactes significatius als ecosistemes naturals, altres espècies i les activitats humanes i econòmiques.

Durant els darrers dos anys, un total de 5.773 animals exòtics van ser abandonats i recollits per organitzacions conservacionistes a Catalunya, segons el cens d'animals salvatges elaborat per la fundació FAADA amb dades proporcionades per diverses entitats col·laboradores, com va informar El Periódico el 2015. Segons aquest cens, els rèptils, principalment tortugues amb 4.403 exemplars, són els animals exòtics més abandonats a Catalunya.

El 2012 , FAADA va presentar el primer cens d'animals exòtics recollits a Catalunya, i en aquell moment s'havien abandonat 5.349 animals . "Dos anys després, constatem que el problema continua existint", van assenyalar els responsables de la fundació fa més de cinc anys.