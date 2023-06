Fogueres / @EP

Barcelona es prepara per celebrar la tradicional revetlla de Sant Joan . Els aficionats al foc estaran encantats, ja que l?ajuntament ha autoritzat més de 10 fogueres repartides pels diferents barris de la capital catalana. Encara que s'hagi prohibit la celebració a les guinguetes de la platja, aquest any es permetrà celebrar la revetlla en espais públics sense restriccions sanitàries.

Barcelona s'omple d'opcions la nit del 23 de juny, amb més de 50 esdeveniments distribuïts per tota la ciutat. Diverses organitzacions, associacions i casals s'han unit per organitzar les seves revetlles, permetent que tant els seus membres com aquells que vulguin unir-se gaudeixin d'una nit plena de pirotècnia, foc, menjar, música i, sobretot, un ambient vibrant.

Aquestes són les fogueres més destacades: