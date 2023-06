El restaurant barceloní Disfrutar (situat al carrer Villarroel) ha aconseguit la segona posició de la llista dels millors restaurants de The World's 50 Best Restaurants i s'ha erigit com el millor establiment d'Europa.

La composició del rànquing s'ha donat a conèixer aquest dimarts a la nit al Palau de les Arts a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Així, l'establiment dels xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch puja una posició i se situa darrere del restaurant Central , del xef peruà Virgilio Martínez, que ha ocupat la primera posició de la llista.

'Central' ha pres el relleu del danès 'Geranium' del xef Rasmus Kofoed, que es va coronar com el millor el 2022 i que aquest any ha entrat a formar part als 'Best of the best', el 'hall of fame' de la llista, on són presents els espanyols El Bulli i El Celler de Can Roca.

Triat també com el millor restaurant d'Amèrica Llatina per '50 Best Latam', s'ha alçat amb el guardó el millor restaurant del món, pujant del segon lloc al primer en només un any. Al capdavant de la seva cuina hi ha el xef Virgilio Martínez, que s'ha erigit en el millor representant de la nova generació de xefs peruans, impulsant la difusió de la gastronomia peruana.

ESPANYA A LA LLISTA

La llista compta amb fins a sis restaurants espanyols entre els 50 millors del món, els xefs dels quals s'han tornat a col·locar aquesta nit la icònica bufanda vermella que caracteritza aquests guardons.

Així, el madrileny DiverXO ha quedat tercer; l'Asador Etxebarri (Biscaia), de Bittor Arginzoniz, puja dues places en aquesta edició, passant del sisè al quart lloc, mentre que la pujada més gran en el rànquing dels espanyols la protagonitza Quique Dacosta, ja que el seu establiment a Dénia va pujar del lloc 42 al 20.

Per la seva banda, al lloc 22 se situa l'Elkano d'Aitor Aguerri a Guetaria (Guipúscoa), mentre que al 31 hi ha Mugaritz d'Andoni Luis Aduriz, que perd 10 places en aquesta edició.

D'aquesta manera, aquests sis restaurants espanyols s'uneixen als Aponiente, del xef Ángel León al Port de Santa Maria (Cadis), situat al lloc número 64, mentre que Azurmendi, d'Eneko Atxa, és al 81, i el projecte d'Albert Adrià Enigma, s'instal·la al 82, mentre que la ciutat amfitriona aquest any de la gala, València, entra per primera vegada a la prestigiosa llista amb Ricard Camarena Restaurant, al lloc 96.