Sant Joan tornarà a ser multitudinari. Foto: Europa Press

La Guàrdia Urbana de Barcelona desplegarà un dispositiu de 400 agents durant la revetlla de Sant Joan, que se celebrarà la nit del divendres 23 de juny, amb especial atenció a les aglomeracions que es puguin produir a les platges.

Així ho han explicat en roda de premsa aquest dimecres 21 de juny el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, el cap del cos policial barceloní, Pedro Velázquez, i el director de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, que han recalcat que és “ el dispositiu amb més complexitat de l'any".

Preveuen que aquest any es concentrin a Barcelona unes 60.000 persones , especialment a la zona del litoral, i tenint en compte que és una nit en què hi ha "una mobilitat molt nombrosa", amb ciutadans que es desplacen fora de la ciutat, altres que arriben i els turistes.

Batlle ha avisat que la revetlla és "la porta d'entrada d'un estiu complex" i que els serveis municipals hauran de fer front a un estiu tens i intens davant d'una situació que ja veu recuperada després dels anys de pandèmia.

CONTROLS I ITINERARIS ASSEGURANCES



Establiran controls preventius d'alcoholèmia i drogues per tota la ciutat per prevenir possibles riscos en la conducció i també se centraran a evitar i corregir comportaments que generin molèsties als veïns.

Per això, la Urbana canalitzarà els fluxos d'entrada a la platja de la Barceloneta, facilitant l'entrada pels extrems de la platja i augmentarà la presència al barri per assegurar el descans dels veïns.

Com l'any passat, també s'establiran "itineraris segurs" en els possibles recorreguts que fan els ciutadans per tornar a casa des de les zones de lleure fins a les parades de transport públic per prevenir violències sexuals i masclistes a l'espai públic.

CASETES DE PIROTÈCNIA I LLARS



Així mateix, els efectius de Bombers de la ciutat atendran les possibles demandes que es puguin produir i augmentar les dotacions d'extinció d'incendis, centrant la seva atenció a la zona forestal.

En aquest sentit, Massagué ha recordat el perill i la necessitat de col·laboració ciutadana per evitar el llançament de pirotècnia a prop de zones forestals i la prohibició de fer qualsevol activitat amb foc a menys de 500 metres de les zones boscoses de Collserola o Montjuïc.

Aquest any s'ha prohibit la presència de casetes de pirotècnia a menys de 500 metres a la zona forestal: s'han autoritzat 122 punts de venda i s'han validat l'encesa de sis fogueres a la ciutat (tres a l'Eixample, dos a Sant Andreu i dos a Sant Martí).

DISPOSITIU D'ESTIU



De la mateixa manera, per a aquest estiu, la Guàrdia Urbana preveu un control més gran de l'espai públic amb l'objectiu de prevenir els fets delictius, comportaments que pertorbin el descans dels veïns i la degradació de l'espai públic.

Per part seva, els Bombers de Barcelona van iniciar la campanya forestal a principis de juny i al maig va entrar en funcionament el Parc de Vallvidrera amb l'objectiu de disminuir el temps d'arribada dels equips en cas d'incendi forestal.

En aquesta campanya es tornarà a disposar de drones, que facilitaran les tasques dels Bombers, i s'incrementaran els serveis de neteja a les zones amb més intensitat d'ús, amb la incorporació de 207 persones.