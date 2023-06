Foto: Europa Press

La revetlla de Sant Joan de 2023 se celebrarà la nit d'aquest divendres 23 de juny, com cada any, i es preveu que milers de persones surtin als carrers, les places i les platges de tot el territori de Catalunya (tot i que també és tradicional en altres punts, com la Comunitat Valenciana i les Illes Balears) per celebrar-la.

Un dels llocs on la revetlla sol ser més concorreguda, tant pel nombre de persones que hi viuen com per la gent que hi ve expressament, és Barcelona. I tot i que el Gremi de Restauració de Barcelona havia demanat que les guinguetes de les platges de la capital s'obrissin excepcionalment fins a les 5 del matí, finalment la decisió municipal, presa fa uns dies, va ser una negativa.

D'aquesta manera, els 14 locals que hi ha al litoral barceloní podran obrir fins a les 3:30 de la matinada, tal i com marca la directiva de la Generalitat. L'hora i mitja suplementària que havien sol·licitat a l'ajuntament barceloní, doncs, no s'habilitarà.

Des del Gremi expliquen a Catalunya Press que "estem tristos i decebuts per la decisió, que no compartim. Ells sabran perquè l'han pres". "No es que demanéssim una cosa estranya, considerem que era la cosa més sensata del món", apunten des de l'entitat.

La patronal dels restauradors considera que la decisió de no habilitar aquests espais no evitarà les aglomeracions. "Els ho vam transmetre, la gent anirà a les platges igualment", apunten, recordant que el 2022, en una situació sanitària que era molt millor que anys anteriors, però que encara no estava normalitzada del tot, "unes 60.000 persones van celebrar la revetlla en alguna platja de la ciutat de Barcelona".

"Si parles amb la Guàrdia Urbana, i el dispositiu que ha preparat per a aquest nit així ho deixa ben clar, les previsions són que enguany hi hagi més gent, no sabem quanta, però més", apunten, assegurant que el que la nit d'aquest 23 de juny (com cada any) requereix és "tenir gent preparada, amb una oferta legal a les platges".

"TORNAREM A INSISTIR"

D'aquesta manera, en aquest 2023, igual que va passar el 2022, les guinguetes hauran de deixar de servir a l'hora vista anteriorment. Aquesta negativa de 2 anys consecutius, però no fa que el Gremi consideri que el que s'havia fet durant 2 dècades, amb el vistiplau de governs de molts colors polítics, sigui impossible de recuperar.

"L'any que ve hi tornarem a insistir. El que està clar és que quan falti poc temps per a la revetlla de 2024 tornarem a fer la petició. Ampliar aquest horari d'obertura és el que s'ha fet durant 20 anys i mai ha passat absolutament res", apunten des de la patronal de la restauració.

Caldrà veure, doncs, què passa en la resta de la nit, perquè el Gremi va apuntar que el tancament prematur evitarà que es treballi de forma conjunta abans que comenci el moment de netejar les platges i "si no es legisla el que s'aconsegueix és posar les coses fàcils als venedors ambulants de llaunes i també a la gent que fa botellón a la sorra".

REUNIÓ AMB JAUME COLLBONI

Per altra banda, un cop ja sabien que l'horari d'obertura no s'allarga, però també amb el nou govern municipal del PSC manant a la ciutat, el Gremi de Restauració va mantenir una reunió amb el batlle, el socialista Jaume Collboni.

La trobada, amb el director general del Gremi, Roger Pallarols, al capdavant, va ser "una primera presa de contacte", tot i que des de la patronal de la restauració barcelonina "valoren i agraïm que haguem estat la primera organització empresarial de la ciutat que s'ha reunit amb ell".

Representants de les dues parts es van trobar el passat dimarts 20 de juny, poc més de 48 hores després de que Collboni agafés la vara d'alcalde. "Al final tampoc es van tractar temes extraordinàriament importants, tot i que nosaltres en tenim i molts, sobre la taula, igual que el nou govern municipal", detallen.

Tot i això, des del Gremi conclouen mostrant la seva satisfacció perquè "ens va donar la sensació que aquesta reunió és una forma de dir que la restauració és un aliat i no pas es un enemic".