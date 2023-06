Quedarà tallada a partir de dilluns entre les estacions de Ciutadella i Vila Olímpica i Girona fins al 31 de juliol. | @EP

L'L4 del Metro de Barcelona quedarà tallada a partir d'aquest dilluns entre les estacions de Ciutadella i Vila Olímpica i Girona per les obres de renovació de la via que s'allargaran fins al 31 de juliol.

Els treballs s'executaran en dues fases: la primera es farà entre les estacions de Ciutadella i Vila Olímpica i Girona des del 26 de juny fins al 31 de juliol, i des de l'1 d'agost fins al 28 del mateix mes s'iniciarà la segona fase, en què la línia quedarà afectada des de Jaume I fins a Girona.

En total, s'enderrocaran i es tornaran a construir sis quilòmetres de via, en què s'instal·laran 12.000 metres lineals de carril d'acer, en els quals s'aplicaran 475 soldadures elèctriques i unes 375 d'aluminomètriques i se subjectaran amb 18.600 fixacions antivibratòries, tota l'obra compta amb una inversió de més de 16 milions d'euros.

ALTERNATIVES



Durant els talls, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà el servei a la resta de línies de Metro respecte a l'oferta habitual en un mes de juny, cosa que augmentarà la freqüència en totes les línies menys a l'afectada.

L'L4 tindrà un interval de pas al voltant de cinc minuts, "el màxim possible ateses les circumstàncies de les obres", i l'empresa recorda que la mobilitat a les platges està parcialment garantida a través de l'L4.

S'habilitarà un servei de busos llançadora que faran el recorregut afectat durant les dues fases de les obres, que tindran un interval de pas d'entre tres i quatre minuts, i es posaran en circulació el nombre màxim de busos que pugui absorbir la mateixa capacitat dels carrers.

També recomana les línies regulars de bus que operen en aquesta zona i que també estaran reforçades amb més vehicles: 6, V19 i V21, així com les línies de l'AMB (B20 i B25) per als desplaçaments entre Poblenou i Urquinaona; i TMB habilitarà un servei especial de bus només per a persones amb mobilitat reduïda entre Verdaguer i Joanic.

TRAMVIA



Gairebé alhora, entre el 26 de juny al 31 d'agost, es duran a terme les obres de connexió de vies del tramvia, des de Glòries a Verdaguer, que afectaran tota la línia T4 de Tram, que no prestarà servei a tot el seu recorregut.

Com a alternativa, s'habilitarà un bus llançadora entre les Glòries i l'Estació de Sant Adrià amb el mateix horari de funcionament que el Tram; i hi haurà l'L1, L2 i L4 de Metro, l'R1 de Rodalies, i les línies de bus 7, H14, H16 i V21.