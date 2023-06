Foto: Europa Press

Després de setmanes sense rastre de pluja , Barcelona es prepara per rebre ruixats que s'intensificaran aquest dijous 29 de juny a la nit. De fet, podrem veure com les temperatures descendeixen i el cel es tapa des de primera hora de la tarda. Això, a més, durarà com a mínim fins al cap de setmana.

Les pluges arribaran per ponent, per les comarques situades a l'oest de Catalunya, i aniran movent-se per gran part del territori fins arribar al litoral.

A Barcelona, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions no arribaran fins ben entrada la matinada.

De fet, aquest organisme ha emès un avís per intensitat de pluja moderada tant a la ciutat com a diverses comarques de Girona com a la Catalunya central. El risc és alt al Pirineu i la demarcació de Lleida.