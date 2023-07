@EP

Les obres de la unió del tramvia per l' avinguda Diagonal de Barcelona reduiran carrils de circulació als carrers d'Aragó i de València aquest estiu, han explicat aquest dilluns en roda de premsa l'enginyer en cap de Barcelona, Oriol Altisench; el director de Serveis de Mobilitat, Adrià Gomila; i la cap de coordinació d'obres a l'espai públic, Carolina Puig.

En concret, del 18 de juny al 16 de juliol, Aragó només tindrà tres carrils de circulació per a cotxes (i un de bus); i del 16 de juliol al 3 de setembre es reduirà un carril més, de manera que quedaran dos carrils per a cotxes i el de bus.

Al carrer València, del 27 de juny al 30 de juliol es mantindran els dos carrils operatius que té actualment i del 30 de juliol al 10 de setembre se'n reduirà a un.

El mateix passarà al carrer Mallorca, que es quedarà amb dos carrils fins al 19 d'agost, i passarà a tenir-ne només un d'operatiu fins al 3 de setembre.

També estaran tallats el carrer Sicília (fins al 10 d'agost) i el carrer Sardenya (fins al 13 d'agost), i al carrer Marina s'ampliaran o reduiran els carrils circulació disponibles segons la setmana.

ACCÉS PER GRAN VIA



Entre les 47 actuacions i 9 pavimentacions que afectaran la mobilitat aquest estiu (als quals es destinaran 16,2 milions d'euros) destaca també la renovació de l'asfalt del carril bus de la Gran Via per a 'La Vuelta', entre l'11 i el 17 d'agost entre la plaça Cerdà i la plaça d'Espanya, cosa que dificultarà l'accés d'entrada a la ciutat.

D'altra banda, continuaran executant-se els treballs previs de prolongació de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que implicaran afectacions a l'Hospital Clínic i al carrer Villarroel, per ocupacions als carrers Urgell i Còrsega que s'allargaran fins al setembre .

També a FGC, estaran sense servei les línies S1, S2 i L6 entre Gràcia i Sarrià, des del 12 al 20 d'agost, per la renovació de vies entre les estacions Muntaner i Tres Torres.

VIA LAIETANA



Sobre les obres de la Via Laietana, Altisench ha explicat que la primera fase entre la plaça Urquinaona i la d'Antoni Maura finalitzarà al setembre, quan s'enllaçarà amb les obres de la segona fase, entre Antoni Maura i la plaça Antonio López.

També ha dit que continuaran amb l'execució del carril bici de Via Augusta, tot i que ha apuntat que es revaluarà i “es prendran a les decisions oportunes”.

IMPULS A MERIDIANA I PI I MARGALL



Durant els mesos d'estiu s'aprofitarà per impulsar les obres del carrer de Pi i Margall i la reforma de l'avinguda Meridiana, alhora que continuaran els treballs per ampliar la xarxa de carrils bici: començaran els del carrer Còrsega, el tram central de Mallorca i el de Gran Via, i el del passeig Marítim.

S'accelerarà la reforma i ampliació del pont del carrer Santander, que estarà tallat al trànsit des del juliol fins al començament de setembre; i al Metro l'actuació més destacada serà el tall a la L4 (que ja ha començat), a més de la línia T4 del tramvia per les obres d'unió d'aquesta infraestructura.

"L'AJUNTAMENT NO HA PARAT"



Altisench ha defensat que "l'Ajuntament no ha parat" després del canvi de govern aquest juny i, en aquest sentit, ha assegurat que fa dues setmanes que funciona i que hi ha una voluntat clara de no parar les obres.

Ha afirmat que estaran "alerta" amb el seguiment de les obres, amb equips sobre el terreny que estaran monitoritzant la circulació, i que si cal prendre decisions.