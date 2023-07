Neteja a Barcelona / @EP

Un dels principals problemes que ha sacsejat Barcelona els darrers anys ha estat la neteja. Les crítiques que apuntaven que la ciutat comtal no estava prou neta van ser majúscules i Jaume Collboni , el nou alcalde després del final del mandat d' Ada Colau , ha decidit posar fil a l'agulla en aquest assumpte.

El líder socialista s'ha proposat augmentar immediatament la pressió sobre les empreses encarregades del servei perquè compleixin les seves responsabilitats. L'alcalde està convençut que si s'executa tot allò estipulat al contracte, Barcelona es podrà mantenir neta. Amb aquest objectiu al cap, es triplicaran els recursos destinats a la inspecció, passant dels actuals 600 controls setmanals a 1.800.

Sense anar més lluny, dimarts passat Collboni va comunicar a les empreses concessionàries Foment-Medi Ambient, CLD, Valoriza i Urbaser, encarregades d'una de les quatre àrees en què s'ha dividit la ciutat per al servei, que augmentarien les mesures de control . De fet, el període d'implementació ha arribat al final després de gairebé un any, per la qual cosa serà obligatori complir amb allò estipulat al contracte si no volen rebre sancions més severes que les que s'han imposat fins a hora.

UN PRESSUPOST MAJÚSCUL

La realitat és que la ciutat comtal hauria d'estar més neta, tenint en compte que el contracte de neteja és el més alt de l'Ajuntament de Barcelona. Durant els vuit anys de durada prevista es destinaran 2.300 milions d'euros, amb què es pagaran els sous de 4.400 treballadors. Per tant, fent el càlcul anual, cada any es destinen 300 milions d'euros a aquest àmbit.

El consistori ja s'ha reunit amb les empreses per posar en ordre aquest problema. A més de Collboni, també hi van ser presents els tinents d'alcalde Laia Bonet, responsable, entre altres àrees, dels serveis urbans, i Albert Batlle, encarregat de les polítiques de prevenció i civisme, que també estan relacionades amb el problema de la brutícia a les carrers.

L'acord a què es va arribar va ser que es faria una reunió de seguiment trimestral a nivell màxim, amb la presència d'aquests funcionaris, cosa que no s'havia fet fins ara.

Durant la sessió, no es van detallar els problemes detectats ni es van discutir els punts crítics que requereixen més atenció, sinó que es va emfatitzar la necessitat que totes les parts facin el necessari per aconseguir una ciutat més neta.

"La prioritat d'aquests primers mesos per a aquest govern és redreçar la ciutat i la neteja és un dels aspectes més sensibles", va subratllar Bonet després de la reunió amb les empreses. "Necessitem la màxima cura i que la percepció que té la ciutadania, que és la que ens ha alertat, canviï perquè la realitat que hi ha al darrere també canvia i torni sentir-se orgullosa de viure en una ciutat neta", va afegir.

Per tant, l'ordre és clara: que tothom compleixi les obligacions del comptat per mantenir una ciutat més neta.

LES MULTES, DESVELADES

En cas d'incompliment del contracte, l'Ajuntament imposarà multes que van des dels 400 euros (per a les primeres cinc infraccions en un mateix mes) fins als 2.400 euros a partir de la setzena infracció. Es prestarà una atenció especial a pràctiques que afectin directament l'estat de l'espai públic, com ara canvis de servei no comunicats, modificacions en el nombre de personal de cada equip o la presència de contenidors plens o desbordats.

L'augment dels controls implicarà que l'equip d'inspecció passi de trenta a cent persones aproximadament, cosa que requerirà un increment del pressupost assignat per a aquesta tasca: d'1,2 milions passarà a 2,2 milions d'euros.

A més, s'implementarà un salt tecnològic per automatitzar processos, cosa que permetrà una gestió d'incidències gairebé en temps real i la detecció de problemes en la prestació de serveis que requereixin correcció. Les brigades de barri se centraran a atendre avisos i sol·licituds de neteja, i aquest servei s'enfortirà amb nou equips addicionals, compostos per 18 persones, que se sumaran als 50 equips existents.

De moment, el govern municipal ja ha implementat reforços addicionals per a aquest estiu. Concretament, a la zona litoral i les platges s'hi han destinat 51 persones distribuïdes en 29 equips que treballen en torns de matí, tarda i nit fins al 30 de setembre. A més, s'ha augmentat el nombre d'operaris encarregats de netejar els voltants dels contenidors, amb 13 equips i 21 persones, per evitar l'acumulació de residus. Per acabar, s'ha ampliat l'ús d'aigua subterrània als carrers mitjançant 14 equips i 18 persones.