Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla; María Lacasa, responsable de patrocinis d'Endesa; i Jordi Casas, responsable d'Operació i Manteniment d'Endesa a Catalunya / Foto: Endesa

Barcelona està aquests dies de celebració gràcies a l'arribada del Festival Cruïlla , que va arribar el 5 de juliol passat i s'estendrà fins al dissabte 8. Aquest Festival té una extensa trajectòria, ja que va arrencar el 2005 a Mataró i es va anar traslladant fins arribar al Parc del Fòrum, on aquesta edició han preparat més de 50 concerts repartits als cinc escenaris. Més enllà de la música, també hi ha lloc per a altres experiències artístiques, gastronomia, comèdia, etc.

Un dels motius que converteix aquesta edició del Cruïlla en una de les més importants de la seva història és l?aposta que ha fet el festival per les energies 100% renovables, de la mà d? Endesa .

Jordi Herreruela , director del Festival Cruïlla, explicava que un esdeveniment d'aquestes característiques té un impacte majúscul tant al medi ambient com al veïnat, i que la seva responsabilitat és reduir en la mesura que sigui possible tot el que estigui a la mà.

"Tinc la sensació que durant aquests 23 anys ens hem continuat comportant com el segle passat, però això ha canviat arran de la pandèmia. Ara hi ha una necessitat imperiosa de canviar-ho", afirmava Herreruela.

Des del 2015, Cruïlla es va proposar reduir el plàstic fins que el 2019 van aconseguir eradicar els residus d'aquest material. El següent pas era aconseguir que la contaminació que provocava disminuís, i és per això que aquest 2023 han pres una sèrie de mesures per aconseguir ser el primer festival de gran format on tota l'energia és 100% d'origen renovable .

Sense anar més lluny, una de les primeres mesures adoptades ha estat la reducció de contaminació dels gots. Anteriorment es reciclava mecànicament, cosa que significava que, una vegada utilitzats, es premsaven per ser utilitzats per a un altre tipus de plàstic. Tot i això, el que faran en aquesta edició serà simplement rentar-los perquè es puguin utilitzar per a una altra ocasió.

Els gots es podran tornar per així efectuar el tractament de rentat posterior / Foto: @CatPress

Rentar 200.000 gots equival a la despesa de 12.000 litres d'aigua, mentre que construir-los requereix 300.000 litres, per això mesures com aquestes ajuden en gran mesura que no es gasti tanta aigua, sobretot tenint en compte el context de sequera que impera. A més, els gots no porten el símbol del Cruïlla, tan sols d' Estrella Damm , un dels patrocinadors principals de l'esdeveniment. Per tant, aquests recipients podran tornar a ser utilitzats en el futur, ja sigui en un altre festival o alguna festa major, per exemple.

En aquesta edició, hi ha un generador d'energia renovable alternatiu que substitueix els generadors tradicionals de combustible, cosa que permet reduir la contaminació generada. A més, la majoria d'aquesta energia prové de l'aigua dels Pirineus, cosa que ha ressaltat Jordi Herreruela . La funció d'aquest generador no és res més que vigilar que si hi ha alguna fluctuació que pot provocar diferències en la tensió, no s'acabi traslladant a l'espectacle.

És a dir, si una baixada de tensió provoqués que els ordinadors s'apaguessin, deixarien el xou a mitges, però amb aquest backup s'evita aquest risc. Aquesta mesura de seguretat no és nova, però la novetat daquesta edició és que és completament elèctrica. A més, tota l'energia que emmagatzema aquestes bateries s'acaba tornant a la xarxa elèctrica en cas de no haver estat utilitzada.

Tots aquests canvis acaben repercutint en el pressupost del Festival a l'hora de contractar certs artistes. El director del Cruïlla argumentava que podia ser l'equivalent a un artista mitjà del festival, però plantejava la dicotomia següent: Val més la pena un artista de renom o canviar el format del festival per no contaminar tant? El Cruïlla ha tingut clara la tria.

ENDESA, PARTNER NECESSARI PER A AQUEST FORMAT CULTURAL INNOVADOR

Maria Lacasa, la responsable de patrocinis d'Endesa, explicava com ha estat el procés per arribar a la fita aconseguida , que no va ser més que fer un estudi sobre el recinte i efectuar els canvis pertinents per aplicar-los, encara que ha estat una feina que ha costat mesos .

Amb aquests canvis s'ha aconseguit estalviar el consum de 13.600 litres de combustible i evitar l'emissió de 36.000 quilos de Co2 a l'atmosfera. Això equival a les emissions d'un viatge de 300.000 quilòmetres en un cotxe dièsel, o el que és el mateix, a fer 7,5 vegades la tornada al planeta terra en aquest mateix vehicle. Per aconseguir absorbir aquestes emissions, caldria plantar 1.795 arbres .

Jordi Casas, cap d'Operació i Manteniment d'Endesa a Catalunya, i Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla / Foto: Endesa

Una de les maneres de reduir la contaminació és acudint al'esdeveniment amb transport públic . Tot i això, Endesa ha posat un pàrquing perquè aquelles persones que vinguin amb cotxe elèctric o híbrid endollable puguin aparcar de forma gratuïta.

Per saber com han funcionat aquestes mesures, el Festival farà un estudi sobre l'impacte d' empremta de carboni que publicaran a la tardor. D'aquesta manera, permetran que altres esdeveniments d'aquestes característiques prenguin nota i implementin aquests mètodes als vostres esdeveniments.