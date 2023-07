TMB / @EP

Aquest divendres s’ha posat en servei el primer dels nous trens de la sèrie 8000 al metro de Barcelona, en concret a l’L1, que progressivament anirà sumant fins a 24 nous trens que aniran substituint als de les sèries 4000 que actualment circulen per aquesta línia.

Els nous trens són més sostenibles i més accessibles, i formen part de la compra de material ferroviari més important de la història de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que ha suposat una inversió de 318,85 milions d’euros per un total de 50 trens, sumant els de la sèrie 7000 que ja es van posar en servei a l’L3 el passat març i 24 més de la sèrie 8000 per a l’L1, dels quals el primer d’ells és el que ara entra en funcionament. A partir d’aquest moment, la previsió és seguir incorporant els nous trens, de manera que a finals del 2023 estarien incorporats al servei el 50% dels trens adquirits. Amb la incorporació d’aquests trens s’eliminarà tot l’amiant dels vehicles del metro.

La inversió d’aquests nous trens s’ha realitzat a través del contracte programa de TMB amb el consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i ha comptat amb el finançament del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Alguns dels trens també han rebut ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, a través de la Generalitat de Catalunya.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que “aquests nous trens se sumen a l’aposta engegada amb la incorporació dels 7000, millorant el servei i oferint més comoditat i accessibilitat, per seguir avançant cap a una mobilitat més sostenible amb un baix consum energètic”. Bonet ha explicat algunes de les millores d’aquests nous trens destacant que “són més accessibles amb portes i passadissos més amples” i, en aquest sentit, ha manifestat que “ens preocupa molt que aquesta sigui una bona solució per a la mobilitat de totes les persones de la nostra societat, de la nostra ciutat, de la Barcelona del metro, que funciona però ha de funcionar encara millor en termes d’accessibilitat”.

La presidenta de TMB també ha detallat que aquests trens “compten amb els nous sistemes d’informació i càmeres de videovigilància en temps real”, igual que els trens de la sèrie 7000. Finalment, Bonet ha recordat que quan s’hagin posat en servei els 50 trens “assolirem un dels objectius més importants que teníem que és la substitució de tots els vehicles que encara tenien algun element amb amiant”.

MÉS SOSTENIBLES I MÉS ACCESSIBLES

L’adquisició d’aquests nous trens tenen criteris de sostenibilitat i accessibilitat en línia al Pla Estratègic 2025 de TMB que busca, entre d’altres objectius, reduir més de 17.000 tones de CO2. Això s’aconseguirà amb diferents mesures com la reducció d’un 6% del consum energètic en el metro, mitjançant l’aplicació de tecnologies que permetin recuperar la pròpia energia generada pels trens.

El contracte adjudicat en concurs públic a Alstom estableix el subministrament de 50 trens —26 d’ample internacional, que es van formalitzar amb la sèrie 7000 i van anar destinats a l’ L3, i 24 d’ample ibèric que formaran la sèrie 8000 i que ara s’incorporen a l’L1— construïts d’acord amb les prestacions de qualitat i sostenibilitat requerides per TMB. Això es tradueix en trens amb una estructura lleugera, baix consum energètic, fiabilitat tècnica, facilitat de manteniment i millor filtració d’aire.

També s’hi inclouen condicions d’accessibilitat per complir no sols la normativa espanyola i catalana vigents, sinó també les directrius dels països de l’entorn que inspiren el futur Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Les unitats, formades per cinc cotxes interconnectats, s’equiparan amb telecomandaments i sensors per a una gestió del manteniment del material mòbil.

Respecte dels trens actuals, els nous també es distingiran per avançar en la digitalització, amb nous sistemes d’informació (amb més pantalles digitals) i càmeres de videovigilància en temps real, el baix nivell de soroll i la disponibilitat de ports USB per a la càrrega de dispositius mòbils (una comoditat que ara es troba únicament a la línia 2). Altres innovacions dels nous trens de la sèrie 8000 són la facilitat d’accés, la il·luminació (100% de leds) i l’ergonomia de l’interiorisme.

Per definir les característiques d’accessibilitat dels espais interiors i de la resta d’elements s’han tingut en compte els criteris marcats per TMB i s’ha comptat també amb la supervisió d’un nombre important de representants i tècnics d’organitzacions de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, unes aportacions que serviran a les empreses constructores en el disseny i desenvolupament dels futurs trens. El resultat és que, a més dels avisadors lluminosos i sonors ja coneguts, les portes i els passadissos seran més amples, els quatre espais per a persones amb mobilitat reduïda estaran sensoritzats i les portes més pròximes tindran obertura automàtica en totes les estacions. Exteriorment, les portes estaran diferenciades amb el color vermell que s’està implantant en la flota, perquè contrastin amb el blanc dels laterals.

DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTE

Els nous trens de les sèries 7000 i 8000 han obtingut cadascuna el que es coneix com a DAP (Declaració Ambiental de Producte). Aquesta és un tipus de declaració d’impacte ambiental que descriu el comportament ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida, des de l’extracció de matèries primeres fins al final de la seva vida útil. La DAP proporciona informació detallada sobre l'impacte ambiental del producte en qüestió, incloent-hi la petjada de carboni, la petjada d'aigua o l'emissió de substàncies contaminants entre d’altres.

En aquest cas, l’obtenció de la DAP permetrà a TMB continuar millorant el seu rendiment ambiental tot incorporant les seves compres com a factor rellevant en l’atenuació d’impactes ambientals, especialment les emissions d’efecte d’hivernacle. Cal tenir en compte que les emissions derivades de les compres , tot i ser emissions indirectes, poden arribar a tenir un pes rellevant del conjunt de les emissions de l’organització. Obtenir informació sobre l'impacte ambiental dels trens que s'adquireixen es pot veure com el primer pas en l'ambientalització o ecologització de les activitats d'adquisició.

El coneixement sobre l'impacte dels trens és vital per poder establir criteris de compra verda rellevants als documents de licitació. Per tant, les DAP aporten informació molt útil, ja sigui a l'anàlisi de mercat o com un primer pas per ambientalitzar / ecologitzar el producte.