Foto: Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Barcelona patrullarà des del proper dilluns 10 de juliol i durant els mesos de juliol i agost pel carrer d' Enric Grandos i el nou eix verd de Consell de Cent per "reduir el soroll de l'oci nocturn" a aquesta zona.

En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament ha explicat que amb aquesta nova patrulla es vol garantir la convivència i el respecte al descans dels veïns, especialment a partir del tancament de les terrasses de la restauració i fins a les 3 de la matinada.

A partir d'aquest divendres i cada setmana de dijous a diumenge, els equips de neteja faran servir el baldeig a Enric Granados --al tram comprès entre els carrers Mallorca i Diputació-- després del tancament de les terrasses.

També es preveuen inspeccions periòdiques de les terrasses de la zona per comprovar que compleixen les condicions vigents, s'hi instal·laran peces per delimitar l'espai públic que poden ocupar les terrasses, i s'impulsarà una campanya contra el consum d'alcohol a la via pública.

El regidor del districte de l´Eixample, Jordi Vall, s´ha reunit aquest divendres amb representants de l'Associació de Veïns de l´Esquerra de l´Eixample i Plataforma SOS Enric Granados per conèixer les seves preocupacions.