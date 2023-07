Sagrada Família / @EP

La Sindicatura de Greuges de Barcelona exigeix a l'Ajuntament de Barcelona que garanteixi la protecció dels drets dels residents de Sagrada Família, que pateixen problemes per conciliar la vida quotidiana amb la quantitat ingent de turistes que rep la zona gràcies a la basílica. De fet, un resident va presentar una queixa a l'entitat sobre els efectes que tenia l'augment del turisme al veïnat, i és per això que la Sindicatura va investigar com afectava els veïns de la zona.

Alguns resultats que s'extreuen d'aquesta investigació són que, malgrat que les accions de l'ajuntament s'ajusten a la legislació i s'estan fent esforços per aconseguir una gestió adequada del turisme, no s'està protegint de manera efectiva la població que resideix a les rodalies del temple.

L'activitat turística que envolta la Sagrada Família impacta negativament en l'exercici de diversos drets dels ciutadans, com el de la convivència pacífica, l'espai públic, l'habitatge i el medi ambient, entre d'altres. No es pot obviar que el veïnat ha estat ocupat en gran mesura pel turisme que acudeix a la ciutat de forma pràcticament diària, cosa que genera una sèrie de conflictes amb el dret a la ciutat de la població local.

La Sindicatura apunta que cal prestar especial atenció a la situació als Espais de Gran Afluència (EGA), com és el cas de la Sagrada Família i el seu entorn. Aquests llocs són punts d'alta concentració de visitants, cosa que augmenta l'impacte en la convivència amb la comunitat local de la zona.



PÈRDUA DE LA IDENTITAT DELS BARRIS

La Sindicatura destaca una conseqüència preocupant de la turistificació en àrees com l'entorn de la Sagrada Família: la pèrdua d'identitat dels barris i la priorització de les necessitats dels visitants sobre les del veïnat.

Aquesta transformació també impacta a l'entramat associatiu del barri, especialment en dificultar l'accés a l'habitatge per a la població local. A més, la turistificació afecta de manera particular les persones grans i la infància. Les persones grans solen ser les més afectades en experimentar una pèrdua en el sentit de pertinença al lloc. D'altra banda, els nens i les nenes no poden gaudir de prou espai recreatiu, per la qual cosa són alguns dels grans perjudicats d'aquesta massificació turística de la zona.

COM ACTUA L'AJUNTAMENT?

El paper de l'Ajuntament de Barcelona no és del tot senzill. D'una banda, està prenent mesures per abordar de manera adequada el flux turístic a la ciutat, com s'evidencia a través de diversos plans estratègics i accions governamentals en aquesta àrea, així com la creació d'organismes com ara el Consell de Turisme i Ciutat i la Taula de gestió turística. Tot i això, aquestes mesures no són suficients per garantir els drets dels ciutadans de la Sagrada Família i altres entorns turístics.

No obstant això, el consistori és conscient de la importància que té el turisme a la ciutat, i que la Sagrada Família és un dels reclams més grans. Sense anar més lluny, el 2022 la ciutat comtal va rebre 9,7 milions de turistes, i aquesta afluència acaba traduint-se en diners, per la qual cosa trobar un equilibri davant aquesta problemàtica veïnal no serà una tasca senzilla.