Fotografia dels vàters de Barcelona @EP

Joan Juncosa , arquitecte i autor dels coneguts urinaris activistes de Barcelona, ha anunciat en exclusiva a CatalunyaPress , que crearà i publicarà una plantilla dels seus famosos urinaris perquè qualsevol persona pugui col·locar-les i reivindicar el mal estat dels carrers de qualsevol municipi.

En una entrevista a CatalunyaPress, Juncosa ha avançat que posarà a disposició de tots els interessats, un model d'urinari per imprimir a DIN A3 de forma completament gratuïta. Amb aquesta iniciativa, l'artista pretén que "qui cregui que el seu carrer està pixat pugui posar aquest urinari amb zel".

Aquest model d´urinari estarà disponible a partir d´aquesta setmana.

"Posaré a la meva pàgina web un dels meus urinaris per a qui vulgui descarregar-lo i imprimir-lo"

L'artista ha batejat aquesta fase del projecte com la "Fase 2.0" . La decisió l'ha presa després del gran interès i repercussió de la seva obra a Barcelona , que encara no s'ha acabat. "La gent em demana que faci instal·lacions a les seves ciutats" . Aquesta motivació l'ha portat a crear aquesta plantilla que converteix tothom en artistes i alhora en promotors de la neteja dels carrers.

Juncosa també ha explicat a CatalunyaPress que té previst seguir posant més urinaris als carrers de Barcelona, a tots aquells punts on ha detectat manca de neteja. La seva inspiració va venir d'un passeig amb amics al Raval .

"Això comença fa un parell de setmanes quan vaig anar amb uns amics al Raval, estava tot pixat i em van dir que era normal. Aquesta normalització em va fer reflexionar i dir que cal fer alguna cosa. Primer vaig detectar en quins punts de Barcelona passa això i com fer-hi front, gairebé tots són del casc històric, com a arquitecte em fa molt de mal això. Tenim una etiqueta de bany públic” diu Joan.

L'arquitecte també s'ha mostrat trist per "la caça de l'urinari" que es va generar després de la descoberta de la seva obra. Les peces van desaparèixer en menys d'un parell d'hores. "El meu art està una mica en auge i saben el valor que té, em va doldre una mica perquè hi ha un esforç al darrere per portar aquest tipus de projectes endavant”.

Pel que fa a la falta de neteja als carrers, explica que “m'alegra la repercussió que ha tingut perquè és un tema en boca de tots, però adormit”.

ESCAPADES PELS BARRIS DE BARCELONA

La intenció de l'artista és fer diverses escapades amb deu urinaris pels barris de la ciutat comtal. "La següent ruta serà a Sants i Gràcia, i segurament al Poblenou".

Les ubicacions exactes no les sap, seran aquells punts que trobe bruts, i si no els trobeu, no els posarà.

La seva obra cuida al màxim el patrimoni històric amb cinta adhesiva d'alta qualitat que no deixa marques ni desperfectes als llocs on es col·loca. De la mateixa manera, per evitar que l'obra pesi, els urinaris estan fets de paper maixé.