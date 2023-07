EuropaPress 5233527 candidat psc psoe alcaldia barcelona jaume collboni seguiment jornada

Cal recordar que els 90 consellers de l'AMB s'escullen als plens municipals de cadascun dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en proporció al seu pes demogràfic. Barcelona és la ciutat amb més representació i d'on surten directes 24 dels regidors més l'alcalde.

Tots ells prenen decisions sobre el destí de 2.000 milions d'euros a tota l'Àrea Metropolitana aquest 2023. Molts afirmen que la capacitat de diàleg del PSC faci que busqui el màxim consens possible dins de l' AMB mentre negocia alhora la composició del govern d'un altre organisme supramunicipal com ho és la Diputació de Barcelona.

El ple de constitució fixat per a finals de juliol triarà com a nou president l'actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mitjançant una norma no escrita que diu que ha de ser el primer edil de Barcelona qui lideri l'AMB.



Encara falta per decidir qui serà el vicepresident executiu , que fins ara estava en mans de l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón . També s'haurà de decidir què fer amb la plaça de director d'Àrea de Presidència creada a l'anterior legislatura com un vestit a mesura per a Salvador Milà, pels comuns.

De totes les negociacions alhora dependrà segurament un govern en solitari o en coalició amb altres forces polítiques.