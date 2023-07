Foto: Ai. de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que eliminarà la limitació de 30 quilòmetres per hora als entorns escolars (tinguin radars o no) fora de l'horari lectiu a partir de l'1 d'agost.

En un comunicat d'aquest dijous 13 de juliol han sostingut que la mesura "continua garantint la seguretat dels nens i nenes" quan surtin i entrin als centres escolars, alhora que la flexibilitza quan estiguin tancats.

Barcelona compta amb 33 carrers limitats a 30 quilòmetres per hora, 12 d'ells controlats per radars, que a partir d'ara només romandran vigents de dilluns a dissabte de 7.00 a 22.00 hores, mentre que la resta del temps s'hi podrà circular a una velocitat màxima de 50 quilòmetres per hora.

La gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament va demanar al mes de març un informe jurídic per "avaluar i estudiar" la possibilitat d'eliminar la limitació, encara que no hi havia precedents a la ciutat de radars amb discriminació horària.

28 NOUS RADARS



El consistori també ha anunciat la instal·lació de 28 nous radars pedagògics per "sensibilitzar els conductors" i donar-los a conèixer la velocitat a què circulen, sense sancionar.

Els nous aparells estaran limitats a 50 quilòmetres per hora excepte a tres ubicacions, on el màxim serà de 30 quilòmetres per hora, i serviran a l'Ajuntament per reunir informació sobre el grau de compliment dels límits de velocitat a Barcelona.