Lluïsa Moret amb la barra de comandament de la Diputació de Barcelona/ 2DIba

La Diputació de Barcelona ha posat punt final a un llarg procés de negociacions, pactes i sondejos. L'alcaldessa socialista de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha estat proclamada aquest dijous presidenta de la Diputació de Barcelona , amb els vots a favor del PSC, dels comuns, Tot per Terrassa (TxT) i dels dos diputats d'Impulsem Penedès , que es van presentar en coalició amb JuntsxCat.

Després de l'anunci d'aquest matí on es confirmava que dos independents de Junts donarien suport a Moret , era pràcticament segur que l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat en sortiria escollida, només calia saber si en primera votació, per uns possibles vots del PP o en segona votació.

Rebent l'ovació dels presents per la seva elecció/ @Diba

Finalment ha hagut de ser en segona votació per majoria simple i en quedar-se a un sol vot de la majoria absoluta, on s'han mantingut els acords amb altres formacions polítiques condicionades a la seva entrada al govern de la Diputació i lligats a “inversions estratègiques” a tres comarques de la província de Barcelona .

A la segona volta, ja sense necessitat de majoria absoluta, l'alcaldessa de Sant Boi ha obtingut els mateixos vots que a la primera: 25 suports amb 17 del PSC, 5 dels comuns, un de TxT i dos dels independents.

Fotografia de Lluïsa Moret escollida Presidenta de la DIBA/ @Vilapress

MORET ES CONVERTEIX A LA TERCERA PRESIDENTA EN ELS SEUS MÉS DE 200 ANYS D'HISTÒRIA

La dirigent socialista és la tercera dona a presidir la Diputació de Barcelona, després que la presidís Mercè Conesa del 2015 al 2018 i que ho hagi fet del 2019 al 2023 Núria Marín , que no seguirà a la corporació supramunicipal, es mantindrà com a alcaldessa de l'Hospitalet ia més serà proposada com a senadora pel PSC.

Amb formació de psicòloga especialitzada en psicologia social, Moret té a més un màster en tècniques de recerca social i un altre en polítiques de gènere, i ha treballat al sector públic i privat en el disseny i implementació de programes i serveis d'atenció socioeducativa.

Moret, que també ha estat consellera a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va ser tinent d'alcalde de Benestar i Ciutadania a Sant Boi abans de ser alcaldessa, i és coautora del llibre 'La transversalitat com a impulsora de millores a l'Administració Pública' (Edicions del Serbal).

Lluïsa Moret assumeix la presidència de la Diputació «amb humilitat, però també amb convicció, orgull i il·lusió»



La nova presidenta assegura que el seu mandat servirà «per reforçar l?essència municipalista de la Diputació de Barcelona, que és la d?estar sempre al servei dels pobles i ciutats». Ha assumit en el discurs tant el llegat de Conesa com de Núria Marín «per continuar treballant a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes i visibilitzar el lideratge femení.



Núria Marín i Lluïsa Moret. Twitter: @DavidQuirosLH



La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha assegurat que tenir aquesta nova responsabilitat és un compromís que entoma « amb humilitat, però també amb convicció, orgull i il·lusió; amb un enorme sentit de la responsabilitat i amb una inequívoca vocació de servei a la ciutadania». Ho ha dit aquest dijous al Paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona després de ser la tercera dona investida com a presidenta de la Diputació de Barcelona.



Ha afirmat que el nou mandat de la Diputació que ella encapçala és fruit " d'una aposta decidida pel diàleg, el consens i les aliances més enllà de les diferències i de les sigles polítiques", que permetrà obrir "camí cap a la configuració d'un govern ampli, plural, de progrés i progressista».



Un nou projecte per al territori que, afirma, "és transversal i té com a finalitat última treballar per la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, però també per generar esperança, esperança en un futur ple d'oportunitats". Un projecte que, alhora, servirà per reforçar l'essència municipalista de la Diputació de Barcelona, que és la d'estar sempre al servei dels pobles i ciutats, construint des del consens, la col·laboració i la complicitat les millors polítiques públiques per transformar i millorar la vida de les persones».



És per aquest motiu que Moret aposta per «apropar la Diputació a la ciutadania, perquè sigui percebuda com una institució útil i eficaç a la quotidianitat del món local». Un repte que passa per «impulsar i continuar reconeixent una Diputació pionera, capdavantera i de prestigi; que sigui referent a la generació de coneixement, al disseny de polítiques públiques innovadores ia la creació de nous models d'intervenció, que posarem sempre a disposició de tots els ajuntaments de la província i dels seus ecosistemes locals ».



Durant la seva intervenció, la nova presidenta de la Diputació de Barcelona ha assegurat que la seva acció de govern incorporarà “la triple mirada de sostenibilitat: la sostenibilitat social, l'econòmica i l'ambiental” , en “coherència amb els marcs de referència internacionals com les agendes urbanes, l' agenda 2030 i les seves 17 ODS ».



Del nou mandat, Lluïsa Moret ha desglossat que promourà «la cohesió social i territorial, des del reconeixement a la diversitat i posant sempre les persones al centre de les nostres polítiques», defensarà els drets i llibertats «impulsant serveis públics de qualitat, que són la concreció i la garantia daquests drets. I alhora en promourem de nous com el dret a la cura, el dret als usos del temps, o bé el dret a una digitalització inclusiva, que no deixi ningú enrere».



En aquesta línia ha assegurat que el nou govern de la Diputació continuarà estant “al costat de les persones, sobretot al costat de les més vulnerables, i sobretot al costat de totes les víctimes de qualsevol tipus discriminació o violència, especialment les víctimes de les violències masclista i de la LGTBifòbia» .



Els principals eixos de govern també s'estructuraran en els àmbits de l'educació, la cultura, l'esport, les noves economies, la modernització del comerç urbà i el turisme, la innovació, la competitivitat, la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic i la crisi energètica, entre d'altres àmbits estratègics.



RECONEIXEMENT A NÚRIA MARIN I L'ANTERIOR EQUIP DE GOVERN

Núria Marín Alcaldessa de l'Hospitalet ha escoltat atentament les paraules de la seva successora Lluïsa Moret/@Vilapress





Lluïsa Moret també ha dedicat part de la seva intervenció a reconèixer la tasca realitzada per l'anterior equip de govern, del qual formava part i de tot el plenari «pel seu esforç i sacrifici», sobretot durant els durs moments de la pandèmia.



Ha destacat la feina feta pels treballadors de la corporació, que ha definit com «un planter ple de talent, de professionalitat i de coneixement multidisciplinar, que vull posar avui en valor, perquè crec fermament que és un dels principals actius que té aquesta institució per posar-los al servei de tots i cadascun dels municipis de la província, especialment dels que tenen menys població i menys recursos».

ELS GRUPS POLÍTICS HAN TINGUT LA MÀ A MORET I ES MANIFESTAT IMPLICATS AMB EL MUNICIPALISME



Des de Tot x Terrassa, el seu portaveu, Maise Balcells ha exalçat la figura de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart afirmant que és un “alcalde que ha cregut a la ciutadania de Terrassa”. A més ha afirmat que des del seu grup polític a la Diputació "una institució amb capacitat transformadora sobre el territori, treballarem de la mà del PSC aportant rigor i treball".

Per la seva banda Jordi Albert de la Font i Miró portaveu de Vox a la Diputació durant la seva intervenció ha donat "les gràcies a tots els espanyols que ens han portat fins aquí" afegint que per a ell "la Diputació de Barcelona és la institució més fidel a la Història d'Espanya". En paraules seves Vox representa l'"Espanya que matina i ha dit prou" i ha volgut deixar clar la voluntat de col·laboració amb el "municipalisme" des de la Diputació.

Xavier Garcia Albiol , alcalde de Badalona pel PP ha felicitat Moret per assolir la presidència d'aquest organisme supramunicipal i ha lamentat " que no hagi estat possible un acord malgrat que ho hem intentant. Hem de treballar en la mateixa línia de transformació de la província. Volem treballar pel municipalisme a la Diputació deixant de banda els debats ideològics per a altres espais”. A més, ha afirmat que si el "pròxim 23 de juliol el PP guanya el govern d'Espanya, vostè comptarà amb la mateixa lleialtat dels nostres diputats i també amb la del govern".

Candela López portaveu d' En Comú Podem i que formarà part del nou govern de la Diputació de Barcelona ha estat especialment dura amb Vox a qui ha arribat a dir “respectem la decisió de la gent que vostès estiguin aquí però no normalitzarem la seva presència i defensarem els drets aconseguits i lluitarem contra el seu discurs d'odi i contra el català”. Així mateix s'ha mostrat satisfeta que el seu grup polític "després d'una dècada hagi tornat al govern de la Diputació de Barcelona i volem recuperar la innovació a les polítiques públiques i volem acompanyar els nostres veïns en el dret d'accés a l'habitatge".

El portaveu d'ERC a la Diputació de Barcelona ha afirmat que els seus diputats "es posen a treballar pels municipis. Per un municipalisme adequat a cada situació concreta i no des de solucions generalistes". Així mateix ha fet una crida a “la col·laboració entre institucions per avançar”. Per ell la Diputació de Barcelona és “és un Ajuntament d'Ajuntaments i cal ser clars i transparents i fer polítiques públiques innovadores”.

Neus Munté des de Junts ha volgut destacar que el seu partit “som una força muncipalista”. A més, ha mostrat "decebuda" per com han anat les negociacions per conformar el nou govern de la Diputació de Barcelona on "hem intentant conformar un govern independentista però alguns no han volgut prendre riscos", en clara al·lusió a ERC. Ha demanat a Lluïsa Moret que “governi per a tothom i sigui sensible a les comarques menys poblades. Aprofitem les sinergies i les polítiques que siguin més útils per a tothom”. A més, ha desitjat que "la Diputació no sigui una institució de vetos creuats". A més, ha enlletgit a En Comú Podem que no hagi defensat "la invasió de competències del Govern de l'Estat del qual formeu part".

Pilar Díaz i Lluïsa Moret (PSC) al ple de constitució de la Diputació de Barcelona.

Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues i com a portaveu del PSC a la Diputació de Barcelona ha lloat l'esforç de l'equip del mandat 2019-2023 que va dur a terme una "inversió de 1176 milions d'euros per dotar de mascaretes, guants, test Covid i termòmetres digitals a tots els Ajuntaments de la Província en uns moments molt difícils. Vam estar al costat dels Ajuntaments capitanejats per Núria Marin".

AIXÍ HA ESTAT EL PLE DE CONSTITUCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA