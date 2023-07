La foto compartida pels animalistes. Foto: Twitter (@espaigosbcn)

A principis del 2023 van ser salsitxes amb verí i, poc més de mig any després, arriba una nova denúncia d'Espai Gos Bcn. L'entitat animalista ha publicat un post al seu perfil de Twitter anunciant que ha detectat un nou parany pensat per fer mal (o fins i tot una cosa que podria resultar molt pitjor) als gossos a la capital de Catalunya: trossos de frankfurt amb vidres.

A la publicació, que Espai Gos va compartir en aquesta xarxa social aquesta setmana, s'assenyala que aquests trossos de carn amb vidre van ser localitzats dins d'un sac de runa situat davant de la porteria del número 441 del carrer de Sardenya, en una zona fronterera entre els districtes de l'Eixample i de Gràcia de Barcelona.

A la seva tuit, Espai Gos Bcn fa una crida a les autoritats; interpel·la directament el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Benestar Animal, l'Oficina de Protecció dels Animals de l'Ajuntament i també la Guàrdia Urbana.

A tots ells els llança una pregunta: "fins quan les famílies que tenim gos hem de seguir exposades a psicòpates que volen els nostres gossos morts?".

Més de 4.000 persones han vist el tuit, de manera que les persones i les famílies que viuen amb aquests animals estan sobre avís i saben que, quan els treguin a passejar, encara han d'anar amb més cautela, si és possible.

I és que el cas denunciat al gener va ser al parc de la Pegaso de Sant Andreu, un altre punt de Barcelona, de manera que tothom que conviu amb gossos a casa són conscients que aquestes persones que volen fer mal als animals són a tots costats. En el cas de Sant Andreu, els animals que van menjar aquests paranys van acabar amb quadres de vòmits i diarrees amb sang.

De fet, els casos d‟intents d‟agressió als gossos no es limiten a la capital de Catalunya; sense anar més lluny, el mes passat va passar un fet semblant a Mataró, quan veïns de la capital del Maresme van trobar boles de carn amb claus.

Aleshores, la denúncia la va interposar una clínica veterinària de la ciutat, que va explicar que l'animal que es va menjar aquesta bola va necessitar ser intervingut quirúrgicament.

4 ANYS ESPERANT UN PLA ESPECÍFIC

La plataforma Espai Gos fa 4 anys que espera que el consistori (abans amb Ada Colau, ara amb Jaume Collboni al capdavant) dissenyi algun pla d'actuació davant els casos d'enverinament . "Ho vam demanar constantment des de fa 4 anys. Inicialment va ser una aportació al PAM (l'instrument de planificació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona) i se'ns va comunicar que acceptaven la proposta", van explicar al gener a Catalunya Press , afegint que des de l'Ajuntament els havien traslladat que “ho estan treballant”, però el resultat no arriba.

Espai Gos reclama un protocol "molt senzill", perquè els ciutadans de Barcelona "sàpiguen què han de fer i on han de recórrer en cas d'intoxicació i/o ingestió d'aliments que ataquin la salut dels animals a la via pública, i el mateix davant de la trobada d'alguna substància sospitosa o elements lesius".

La manca d'un protocol d'actuació està provocant que els propietaris dels gossos i les mascotes estiguin totalment indefensos davant d'aquests casos. "Ara mateix tot és un desgavell, l'Ajuntament diu que són les persones afectades les que han de posar una denúncia si hi ha sospita d'enverinament, i els Mossos diuen que no poden fer una denúncia si no és en contra de ningú". És a dir, els casos queden gens i la sensació d'impunitat creix . "Si trobes salsitxes amb claus i truques a l'Ajuntament et diuen que ja parlaran amb neteja, i així es van passant la pilota dels uns als altres mentre recurrentment a la ciutat patim aquests episodis", afegeixen.

La portaveu d'Espai Gos lamenta el silenci de l'Ajuntament de Barcelona i que, una vegada més, hagin de ser ells els que alertin els propietaris dels gossos. "En el cas de Sant Andreu hi ha diferents veterinaris que veuen aquests episodis compatibles amb intoxicació i/o enverinament i, per tant, haurien de ser ells els primers a fer l'alerta i que es posin a treballar perquè l'espai públic és la seva responsabilitat".