Una terrassa a la Rambla del Poblenou. Foto: Europa Press

L' Ajuntament de Barcelona vol prohibir la instal·lació de noves terrasses i ampliar les existents a l'àmbit del Triangle Golf , al barri del Poblenou , i reduir l'horari de les existents de 8 del matí a 11 de la nit, per no saturar el espai públic, ha explicat el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé .

Aquestes són 2 de les mesures que el consistori ha inclòs en un pla per reduir el soroll en aquesta zona delimitada pels carrers Almogàvers (entre Marina i Àlaba), Pallars (entre Zamora i Àlaba), Pere IV (entre Zamora i Àvila), i Zamora, Pamplona i Àlaba entre els carrers d'Almogàvers i Pere IV, i que es troba en tràmit de resolució d'al·legacions.

Escudé ha explicat que, una vegada es resolguin les al·legacions, preveuen aprovar definitivament el pla al setembre perquè entri en vigor, i que aquest manté les restriccions en l'obertura de nous establiments musicals, bars i botigues que venen alcohol.

Així, ha recordat que el govern municipal ja va reduir l'horari dels establiments comercials alimentaris de petites dimensions que venen alcohol, de 22 hores fins a les 7 hores, dimecres, dijous, divendres i dissabtes, i les vigílies de festius.

SOROLL



Per minimitzar el soroll a les terrasses, el pla també contempla que els titulars dels establiments que tinguin terrassa hauran de prendre mesures, com col·locar tacs de gomes als peus de les taules i cadires, protegir les cadenes i altres sistemes de subjecció amb goma , plàstic o silicona, o marcar la ubicació i la superfície docupació dels mòduls de les terrasses.

Tampoc estarà permesa els esdeveniments lúdics, culturals o festius a l'espai públic ni s'autoritzaran activitats extraordinàries en espais oberts (per exemple, terrats o terrasses) en horari nocturn.

Per als establiments de concurrència pública, les mesures a adoptar seran instal·lar un limitador de so amb registrador per assegurar que no se sobrepassen els valors límits establerts i llençar el vidre abans de les 11 de la nit, entre d'altres.