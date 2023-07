Un creuer atracat al Port de Barcelona. Foto: Europa Press

La quantitat de creuers que ha d'acollir el Port de Barcelona és una cosa que genera una enorme divisió entre els polítics, els veïns i les entitats crítiques amb aquest tipus de turisme. L'anterior govern municipal d'Ada Colau era molt bel·ligerant i obertament contrari als creuers... encara que la situació hauria virat.

El president del Port, Lluís Salvadó, ha assegurat aquest dimecres 19 de juliol que, “encara que encara no hem abordat gaire el tema dels creuers, però en qualsevol cas, cal reconèixer una predisposició constructiva i molt positiva per part de l'actual equip de govern".

Salvadó ha reconegut que ja ha tingut "diverses reunions" amb el nou executiu per explicar-los la realitat de la instal·lació i ha explicat que han elaborat una llista de temes pendents. Tot i això, en aquesta llista hi ha temes "més urgents" que els creuers, segons ha indicat el president de la infraestructura.

En qualsevol cas, ha reconegut que el nou govern municipal i el Port comparteixen "el mateix pla dʻacció" i la vocació de "treballar més per la qualitat que per la quantitat". Salvadó ha aprofitat per recordar que Barcelona és la ciutat amb més ports base de creuers a Europa.