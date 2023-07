Turistes al davant del Born CCM. Foto: Aj. de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat, aquest 20 de juliol, que prorroga el decret de limitació de grups turístics al districte de Ciutat Vella un any més.

El text del nou Decret de limitació de grups turístics a Ciutat Vella manté la regulació actual, que va entrar en vigor al març i estableix que els grups no poden superar les 20 persones i que no es pot superar l’aforament establert en algunes places i alguns carrers del districte, especialment en llocs amb una gran afluència de persones pel seu interès turístic.

Se seguiran establint aforaments limitats de grups en determinats espais, com:

Plaça de Sant Jaume (màxim 8 grups)

Plaça Reial (màxim 8 grups)

Plaça del Rei (màxim 5 grups)

Fossar de les Moreres (situant-se a les vores, màxim 3 grups)

Passeig del Born (màxim 3 grups)

Façana de Santa Maria del Mar (màxim 3 grups)

Plaça del Pi (màxim 3 grups)

Plaça de Sant Felip Neri (màxim 2 grups)

Plaça d’Isidre Nonell (màxim 2 grups)

Carrer de Salomó ben Adret / placeta de Manuel Ribé i els seus entorns (màxim 2 grups)

Plaça de la Barceloneta (màxim 1 grup)

Façana del Palau de la Música (plaça de Lluís Millet, màxim 1 grup)

El text de la normativa estableix aforaments màxims als espais i els monuments que requereixen una explicació in situ, la qual haurà de ser breu en dies de molta afluència de grups, i prohibeix l’ús dels altaveus per a les explicacions, per fomentar l’ús de radioguies i minimitzar l’impacte acústic dels visitants.

Des que el Decret es va posar en marxa, al març, diverses parelles d’agents cívics recorren els carrers del districte per informar els i les guies sobre el contingut de la norma i comunicar si aquesta norma s’ha incomplert a la Guàrdia Urbana, que és l’encarregada d’expedir les sancions in situ.

L’incompliment del Decret es pot sancionar amb fins a 1.500 euros i amb fins a 3.000 euros en casos de reincidència.