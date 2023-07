La plataforma veïnal ha convocat una roda de premsa aquest divendres 21. Foto: Europa Press

Veïns en contra de la pacificació de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona (agrupats a la Plataforma d'Afectats per la llosa de Sant Antoni) han exigit al govern de Jaume Collboni que recuperi el projecte inicial de la reforma , al qual va renunciar mantenint el que va impulsar Barcelona en Comú a l'anterior mandat.

Ho ha dit aquest divendres 21 de juliol en una roda de premsa el portaveu de la plataforma, José Maria Cifuentes, que ha expressat que se senten "enganyats" per la decisió de l'actual govern de continuar amb el projecte en estar ja en marxa el procés de licitació.

"Per a comuns i PSC aconseguir aquest projecte és un trofeu per continuar governant en coalició. Per a nosaltres, el projecte del 2018 és convivència, és feina, tranquil·litat i descans", sostenen un comunicat.

Segons la seva opinió, ni comuns ni socialistes "han tingut empatia" per les persones que viuen i treballen a la ronda, a qui vinculen problemes de contaminació acústica, falta de càrrega i descàrrega, de mobilitat veïnal i botellons i robatoris a la nit.

La plataforma vol que hi hagi més mobilitat al carrer, amb un bus de pujada i de baixada, que no preveu el projecte que s'impulsarà, un projecte que asseguren que “no ha estat mai consensuat per entitats de comerç, ni veïns”.

REUNIÓ AMB BONET



Els veïns també han explicat que dilluns passat 17 van sol·licitar per escrit una "reunió urgent" amb la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet , per demanar explicacions sobre la decisió de continuar amb aquest projecte i rebutjar el que anteriorment defensaven.

Asseguren que no han obtingut resposta i per això insisteixen en un matx que pugui revertir finalment la decisió.

INICIATIVA DEL PP



El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera , que ha donat suport als veïns mentre han realitzat la roda de premsa, els ha explicat que presentarà una iniciativa al ple municipal per revertir la reforma i tornar al projecte inicial .

No confia que PSC i comuns donin suport a la seva iniciativa, però els ha assegurat que si rep el suport de la resta de forces es podrà dur a terme.