L'Explora I atracat al Port de Barcelona / @EP

El vaixell de luxe de Grup MSC Exlpora I ha atracat aquest dilluns per primera vegada al Port de Barcelona , abans del seu viatge inaugural l'1 d'agost al port de Copenhaguen (Dinamarca), ha explicat l'empresa en un comunicat aquest dilluns.

La capitana del vaixell, Serena Melani; el ceo d'Explora Journeys, Michael Ungerer, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, han participat a l'intercanvi de metopes.

L'empresa ha assegurat que "aquesta escala reforça el compromís de la divisió de creuers del Grup MSC tant amb el Port de Barcelona com amb la pròpia ciutat", i ha recordat que el 2024 comptarà amb una nova terminal de creuers dedicada a Explora Journeys i MSC Creuers .

Ungerer ha assenyalat la importància de l'enclavament barceloní i ha explicat que l'Explora I ha permès a l'empresa “superar els límits de la innovació i el disseny”.

Salvadó, per part seva, ha subratllat la importància d'"incorporar vaixells innovadors, pioners i equipats amb sistemes" per retallar en un 90% les emissions de NOx i amb equips per connectar-se a l'electricitat a terra.