Xavier Trias i Jaume Collboni / @EP

El 44,5% dels barcelonins creia que havia de ser batle el candidat de Trias per Barcelona, Xavier Trias, després de les eleccions municipals del 28 de maig, segons el baròmetre realitzat per l'Ajuntament entre el 30 de maig i el 8 de juny amb 808 entrevistes telefòniques a residents de la ciutat i amb dret a vot.

Segons les dades anunciades aquest dilluns per la primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, i el director de l'Oficina Municipal de Dades, Marius Boada, el 18,3% dels barcelonins creia que era el candidat del PSC i actual alcalde, Jaume Collboni, que havia de governar la ciutat, i el 12,7% consideraven que l'exaa de la primera era.

Pel que fa a la resta de líders municipals, el 2,1% creien que ho havia de ser el candidat d'ERC, Ernest Maragall; el 0,5% el del PP, Daniel Sirera; i el 0,3% el de Vox, Gonzalo d'Or-Pulido, encara que el 21,2% va respondre que no sabia o no va voler respondre la pregunta.

FORMACIÓ DE GOVERN

Preguntats per quin partit o coalició de partits considera que hauria de formar el govern municipal, el 14,7% dels enquestats preferia un govern en solitari de Trias, el 13,4% un tripartit d'esquerres entre PSC, BComú i ERC, i el 9,1% un de Trias amb el PSC, encara que el 25,5% no ho saben.

Sobre aquesta qüestió, Bonet ha valorat que en el moment en què es va fer l'enquesta després de les eleccions no "va ser visible la possibilitat de fer un pacte d'esquerres", i per això la ciutadania veia únicament l'opció que Trias fos alcalde.

VALORACIÓ DE LÍDERS

Respecte a la valoració que els barcelonins fan dels líders municipals, suspenen Collboni (4,6) i Colau (4,5) i únicament aproven Trias (amb un 5,3) i Maragall (amb un 5,1); Sirera obté un 2,9 i De Oro-Pulido un 1,4.

A més, el 20,7% diu que no coneix qui és Collboni; el 77,4% no sap qui és De Oro-Pulido; en el cas de Trias no el coneix el 7,3% i al de Maragall el 12,3%, mentre que només l'1% diu que no coneix Colau.

PROJECTE I IDEOLOGIA

El projecte de ciutat (40,8%) i la ideologia de partit (37,8%) són els motius fonamentals argumentats per decidir el vot, i el candidat va ser el motiu de pes només per al 16% de les persones entrevistades.

Amb tot, el 45% dels barcelonins enquestats es mostren molt satisfets dels resultats electorals i el 41% insatisfets.