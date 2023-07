Cartell Festes de Gràcia 2023

La Festa Major de Gràcia de Barcelona se celebrarà del 15 al 21 d'agost i tindrà més de 900 activitats i comptarà amb 23 carrers decorats, segons un comunicat aquest dimarts de l'Ajuntament de la ciutat.

La Fundació Festa Major de Gràcia i el districte de Gràcia han treballat conjuntament durant tot l´any "perquè tothom que passi per Gràcia els dies de festa pugui gaudir d´un ampli ventall d´activitats obertes, plurals i participatives".

Durant les festes, "com és habitual", es reforçaran els serveis de seguretat i neteja, i s'incidirà en la cura dels decorats dels carrers i en ser conscients que cal respectar el descans dels veïns.

La capitana de l'equip femení del CE Europa --que va anunciar la retirada del futbol al maig--, Andrea Porta, i l'actual capità de l'equip masculí del mateix club, Àlex Cano, seran els pregoners de les festes.

'EL BOU DE GRÀCIA'

Aquest any es presentarà el 15 d'agost durant el Matí de Festa Major la nova figura festiva de les festes: 'El Bou de Gràcia', que s'incorpora al bestiari festiu de la Vila de Gràcia, iniciativa del grup de l'Àliga de Gràcia.

La nova figura festiva serà a partir d'ara present a tots els actes del Protocol Festiu de Gràcia --a excepció del correfoc--.

El 15 d'agost se celebrarà a la plaça de la Vila el Matí de Festa Major, amb la participació de Malsons de la Vella; Esquats de la Malèfica del Coll; La Vella de Gràcia; L'Atzeries de la Vella; Drac de Gràcia i La Diabòlica de Gràcia, entre d'altres.

A les 18.15 hores del 15 d'agost també hi haurà la XXIII Cercavila de Cultura Popular; el divendres 18 la Passejada de Gegantons i dissabte 19 els Gegants de Gràcia i els Gegants de Sallent, mentre que els castellers es realitzaran el divendres 18 i el dissabte 19 i el dilluns 21 el “tradicional correfoc”.

FESTA INCLUSIVA

La Festa Major de Gràcia 2023 serà una festa inclusiva, on hi haurà diferents activitats i actuacions pensades “específicament” per a persones amb diferents tipus de discapacitats, perquè puguin gaudir d'una festa major en família i accessible.

La festa aposta un any més per activitats amb audiodescripció del programa, traducció a llengua de signes i subtítols del pregó i del lliurament de premis.

A més, es faran visites als carrers decorats guiats per a persones amb autisme i amb discapacitat visual.

Han explicat que les festes també seran sostenibles, i per fer-ho repetiran l'experiència del got reutilitzable per eliminar els plàstics d'un sol ús.

ACTIVITATS SOBRE FEMINISMES I CONTRA VIOLÈNCIES MATXISTES

A la Plaça Revolució hi haurà un punt lila que oferirà assessorament, informació i suport per fer front a possibles situacions d'abús o agressions masclistes i LGTBIfòbiques.

"Aquest punt consta d´un espai que permet oferir una atenció acurada i en un entorn còmode i de confiança a aquelles persones que han patit qualsevol tipus de violència o volen rebre informació i assessorament", han afegit.

Aquest espai estarà obert el dimarts 15 de 20 a 5 hores; dimecres 16, dijous 17 i divendres 18 de 22 a 5 hores; dissabte 19 i diumenge 20 de 22 a 6 hores, i dilluns 21 de 19 a 22 hores.

ITINERARIS CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL

A més, s'establiran tres itineraris segurs de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra per prevenir qualsevol mena de conducta delictiva i contra la llibertat sexual.

El primer itinerari serà plaça Lesseps-Gran de Gràcia-Diagonal; el segon serà de plaça Gal·la Placídia- Travessera de Gràcia-Joanic- Bruniquer; i el tercer serà plaça Lesseps – Torrent de l'Olla – Còrsega.

TRANSPORT PÚBLIC

El Metro de Barcelona farà un servei ininterromput el 18 i 19 d'agost, i s'habilitaran dispositius auxiliars en sentit únic als carrers on es concentra més gent per facilitar la circulació.

Del 15 d'agost al 21, entre les 21 hores i les 5 hores, també es restringirà la circulació general del trànsit dins del perímetre passeig de Gràcia, Gran de Gràcia, plaça de Lesseps, Travessera de Dalt, Escorial, Travessera de Gràcia, Bailèn i Còrsega.