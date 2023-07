Contenidors d'escombraries a Barcelona / Arxiu

Un dels problemes que ha perseguit Barcelona els darrers anys ha estat la manca de neteja en alguns dels punts neuràlgics de la ciutat. Escombraries plenes, contenidors on no hi cabien més bosses, brutícia pels carrers... Tot i això, sembla que tot això està a punt de finalitzar, ja que el nou Govern de Barcelona ha traçat un pla per posar-hi remei i que deixi de ser un dels àmbits que més preocupa els barcelonins i les barcelonines.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, va explicar dimecres que es reforçarà la neteja a la ciutat i eliminaran pintades amb un nou pla de manteniment integral. Ho va explicar en una roda de premsa amb el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, on van presentar el Pla Endreça, que té l'objectiu d'aconseguir "l'excel·lència de l'espai públic de la ciutat".

Els objectius d‟aquest pla són reforçar i ampliar el manteniment; millorar la convivència, i apel·lar a la coresponsabilitat de la ciutadania per "garantir el civisme a la ciutat amb un augment de les sancions davant les conductes incíviques".

"La prioritat del govern de la ciutat és ordenar tot allò que passa a l'espai públic. Fruit de la pandèmia es fa un ús més intensiu de l'espai públic i això acaba derivant en conseqüències que necessitem atendre, per això hem dibuixat un pla de manteniment integral, transversal i coordinat", va explicar Bonet.

Les últimes setmanes, l'Ajuntament s'ha reunit amb les empreses de serveis de neteja i ha anunciat que triplicaven els recursos destinats a les inspeccions, per passar de 600 a 1.800 inspeccions setmanals: "Així hi haurà molta més exigència i presa de consciència".

FASES DEL PLA

El pla es desenvoluparà en tres fases: a la primera fase , de juliol a octubre, es realitzaran accions operatives immediates de neteja, manteniment del verd i del paviment, a més d'augmentar la presència de la Guàrdia Urbana als carrers i iniciar una campanya comunicativa adreçada a la ciutadania.

A la segona fase , d'octubre a març de 2024, es mantindran les accions a l'espai públic i s'iniciaran els tràmits per augmentar la capacitat sancionadora de l'Ordenança de Convivència, a més de crear l'Oficina del Pla Endreça.

Finalment, a la fase tres , a partir de l'abril de 2024, es desplegaran els plans de manteniment integral a tota la ciutat, i es reforçarà la coordinació dels serveis i agents implicats, a més d'avaluar-ne els resultats.

ACCIONS

Durant les tres fases s'eliminaran les pintades , que fan que "l'espai públic estigui desordenat", i treballaran per perseguir els presumptes autors. Es reforçarà la neteja "ràpida" als barris amb 57 equips i 94 persones més; 21 equips i 37 persones més per netejar els parcs, i tres equips i sis persones més a la zona de platges. A més, augmentaran la neteja a la zona dels contenidors i prioritzaran la neteja del paviment amb aigua freàtica amb 14 equips i 18 persones més.

Bonet va detallar que adequaran 2.200 jardineres d?entorns escolars; s'impulsarà una nova Ordenança del verd, a través de 120 accions i 752 persones que treballaran en parcs i terrenys, i es realitzarà una neteja manual de 44.500 escocells, especialment als barris del Guinardó, Pedralbes i Horta, on n'hi ha més.

També ha manifestat que actualitzaran i repararan el paviment de 23.000 metres quadrats de carrer; col·locaran mobiliari en entorns escolars i ampliaran el control de plagues causades per la sequera i la calor extrema, entre d'altres.

ORDENANÇA DE CIVISME

Batlle va assegurar que s'han reunit amb els grups municipals per anunciar la voluntat de poder negociar la modificació de l'ordenança de civisme.

"Volem preservar l'espai públic com a lloc de convivència. Hi ha tota una educació cívica i una promoció de la cultura cívica que volem accentuar. Volem també anticipar-nos en situacions que es puguin produir a l'espai urbà", va afegir.

INCREMENT SANCIONS

Ha explicat que aquest pla també integrarà un increment de les sancions: "Fer necessitats a l'espai públic passarà de 200 a 300 euros; fer pintades de 300 a 500 euros i pintar edificis patrimonials estarà sancionat amb 600 euros", ha dit Batlle.

Aquestes sancions es duran a terme amb la presència d'agents de la Guàrdia Urbana a l'espai públic, fet que volen "continuar en el temps", i ha sostingut que volen revisar les estructures de cobrament de sancions perquè no hi hagi sensació d'impunitat, en les paraules.