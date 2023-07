Ple de constitució de la Diputació de Barcelona / @diba

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dimecres la nova organització del govern supramunicipal per aquest mandat 2023-2027, que estarà formada per 14 àrees i 7 vicepresidències.



El nou govern, encapçalat per Lluïsa Moret , comptarà amb Marta Farrés (PSC-CP) com a vicepresidenta primera; Dionís Guiteras (ERC-AM) com a vicepresident segon; Candela López (ECP-C) com a vicepresidenta tercera; Marc Castells (Junts per Igualada) com a vicepresident quart; Eva Baró (ERC-AM) com a vicepresidenta cinquena; Maria Eugenia Gay (PSC-CP) com a vicepresidenta sisena i Josep Triadó (Junts) com a vicepresident setè.



En declaracions posteriors al Ple, la presidenta de la Diputació de Barcelona Lluïsa Moret, ha posat en valor «un govern ampli, plural, divers, progressista i de progrés que ha sumat ERC al PSC , als comuns, a Impulsem el Penedès ia Junts per Igualada». Moret també ha destacat la mà estesa per explorar "lògiques de consens i de construcció propositiva i possibilista a l'àmbit d'un govern estable i ferm que pugui complir els objectius d'aquesta gran institució ".