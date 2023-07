Jonas Brothers / @EP

El grup Jonas Brothers actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dissabte 25 de maig dins la seva gira mundial 'The Tour: Five Albums. One Night', a la seva única parada a Espanya.

'The Tour: Five Albums. One Night' comença el 12 i 13 d'agost a Nova York, amb les entrades esgotades per a les dues dates, i és la gira "més gran i extensa de la banda fins ara", amb 90 actuacions a 20 països fins al 2024, informa la promotora Live Nation en un comunicat aquest dijous.

La banda dels germans Nick, Joe i Kevin Jonas interpretarà èxits dels seus cinc discos a 86 ciutats de tot el món, i actuarà per primera vegada a Polònia, Àustria, República Txeca, Irlanda del Nord, Noruega, Austràlia i Nova Zelanda.

Les entrades per al concert de Barcelona sortiran a la venda el divendres 4 d'agost a les 10.00 hores a livenation.es i ticketmaster.es, i les persones registrades a livenation.es podran accedir a la prevenda el 3 d'agost a les 10.00.

Després del seu pas per Barcelona seguiran per França, Itàlia, Polònia, Àustria, la República Txeca, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, els Països Baixos i el Regne Unit, abans de clausurar-la el 20 de juny a Belfast (Irlanda del Nord).