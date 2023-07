@EP

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu obrir aquest dimarts 1 d'agost les estacions de Barceloneta i Ciutadella-Vila Olímpica de la línia 4 del Metro de Barcelona , segons ha informat la presidenta de TMB, Laia Bonet, en declaracions a la premsa.

Les obres del tram de sis quilòmetres entre Bogatell i Verdaguer mantenen el "ritme previst" sense cap retard, per això, TMB preveu iniciar la segona i última fase de les obres que renova el tram entre Barceloneta i Verdaguer el mateix dimarts i acabar-lo el 25 d'agost, tal com es preveia des del principi.

Bonet ha considerat les obres "imprescindibles" i ha explicat que la línia necessitava ser renovada i que les obres pretenen reduir les vibracions i molèsties del veïnat amb 18.600 fixacions antivibratòries que preveuen donar "molta més solidesa" a la plataforma també renovada per una de 14.000 metres cúbics de formigó.

Les obres tenen una inversió de 16,4 milions d'euros i preveu instal·lar 12.000 metres de carril d'acer, 475 soldadures elèctriques i unes 375 d'aluminomètriques.

"El resultat de les obres que vam fer l'any passat a la L5 ens han resolt molt els problemes de vibracions", ha explicat Bonet que espera que passi el mateix en aquesta ocasió.

PROLONGAR LÍNIES



Sobre la prolongació de la L4 fins a Sagrera i de la L1 i L3 fins a Badalona (Barcelona), Bonet ha afirmat que ara es prioritza el "manteniment de la xarxa més enllà de les necessitats d'estendre-la", tot i que ha expressat el compromís amb els projectes de prolongació.

"Volem que aquest mapa del Metro s'ampliï, per tant, estem demanant a la Generalitat que abordi un dels compromisos a l'acord de Pressupostos al Parlament", ha explicat Bonet.

SEGONA FASE



Per a aquesta segona fase, TMB preveu continuar reforçant el servei a la resta de línies de Metro augmentant la freqüència en totes les línies menys a l'afectada amb una oferta superior entre el 6% i el 12%.

A la segona fase també continuarà el servei de busos llançadora que cobrirà el nou tram afectat durant un interval d'uns quatre minuts, i es posaran en circulació el nombre màxim de busos que pugui absorbir la pròpia capacitat dels carrers.

Bonet ha explicat que els busos han rebut "una molt bona resposta per part de la ciutadania" a la primera fase i ha agraït la capacitat d'adaptació de la ciutadania.

TMB manté la recomanació d'agafar les línies regulars de bus que operen en aquesta zona i que també seguiran reforçades amb més vehicles: 6, V19 i V21, així com les línies de l'AMB, B20 i B25, per desplaçar-se entre Poblenou i Urquinaona ; i continuarà habilitat un servei especial de bus per a persones amb mobilitat reduïda entre Verdaguer i Joanic.