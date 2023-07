Gemma Calvet era l'encarregada de l'entitat/@EP

L´Oficina Antifrau de Catalunya ha lamentat la supressió de l´Agència de Transparència de l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

En un comunicat aquest divendres, ha definit l'Agència com una "entitat consolidada com una eina valuosa per a la promoció, implantació i avaluació" de les polítiques de transparència, govern obert i integritat pública a l'àmbit local.

Antifrau ha agraït la feina de l'Agència i ha destacat que ha estat "rellevant en la promoció de valors" com la transparència i la integritat, i creu que la seva supressió genera un buit que veu difícil d'omplir.

AGÈNCIA DE TRANSPARÈNCIA

L'agència es va posar en marxa el juliol del 2015, sota la presidència de l'alcaldessa anterior, Ada Colau. Amb el canvi de govern municipal, però, aquesta àrea serà cessada. L'advocada Gemma Calvet era l'encarregada de dirigir l'àrea, però ja ha estat destituïda de les seves funcions.



Ara s'ha decidit que les seves funcions quedaran sota el paraigua de l'àrea d'Administració i Territori, segons justifiquen fonts de l'AMB, que garanteixen que continuarà treballant encara que sigui amb un altre nom. L'AMB assegura que el motiu del canvi és "estrictament organitzatiu i administratiu".

Fins ara aquesta agència, que no tenia personalitat jurídica pròpia, depenia de presidència (va ser Colau qui va proposar a Calvet dirigir-la) i ara les seves funcions s'englobaran dins de la part jurídica i penjaran de l'àrea d'Administració i Territori, que és la que encapçala el socialista Antoni Balmón.

Durant l'any 2022, es va assignar un pressupost inicial d'aproximadament 450.000 euros, cosa que va representar una reducció del 9% respecte a l'any anterior. Tot i això, en finalitzar l'any, només es va executar o va comprometre el 52% d'aquest pressupost, segons el balanç final.