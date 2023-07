És una tragèdia que impacta a tots, i Collboni destaca la necessitat de no permetre que aquest tipus de successos continuïn passant. EP

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat el feminicidi aquest diumenge al districte de Nou Barris: "És una tragèdia que ens toca a tots i no podem permetre que continuï succeint".

"Hem de treballar per construir una societat on les dones estiguin segures i siguin respectades", ha afirmat en un tuit recollit aquest diumenge, després de la detenció d'un home com a presumpte autor de la mort violenta de la seva parella.

Collboni ha dit que rep la notícia amb "profunda tristesa" i ha traslladat el condol a familiars i amics de la víctima.