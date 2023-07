Càmping / @EP

Els càmpings de Barcelona tindran una ocupació mitjana superior al 90%, així com la resta de recintes de costa situats a la Mediterrània, al País Valencià, Andalusia i Múrcia, segons dades de la Federació Espanyola de Càmpings (FEEC).

L'ocupació mitjana dels càmpings a Espanya serà d'un 90% a nivell nacional amb centenars d'establiments que penjaran el cartell de complet, especialment fins al 20 d'agost, segons dades de.

Així, els bungalows estaran pràcticament al 100% i les parcel·les exteriors per a autocaravanes, campers i caravanes a un 80% d'ocupació.

A més, la FEEC destaca que s'estan registrant un alt nombre de reserves per a la primera quinzena de setembre com a conseqüència de les altes temperatures que estem patint.

Amb aquestes xifres, la presidenta de la federació, Ana Beriain, ha destacat que el mes d'agost serà “extraordinari” per al sector. "Ara mateix és difícil trobar algun bungalows o allotjament glamping lliure així com parcel·les per a autocaravanes, caravanes i campers", ha afegit.

Pel que fa a l'estada mitjana per a aquest mes d'agost, aquesta es manté en set dies amb una despesa mitjana diària per família d'entre 120 i 140 euros.

Igual que va passar l'estiu passat, els establiments han detectat un menor consum intern per part dels clients, al voltant d'un 20%, especialment en serveis com a restauració i activitats esportives i lúdiques. I això, malgrat que els establiments han pujat les seves tarifes només un 5%, la meitat del que els han encarit subministraments bàsics com la llum, aigua o gas (+10%).

GRAN NIVELL D'OCUPACIÓ AL NORD I INTERIOR

Al nord del país, càmpings de Galícia, Cantàbria, Astúries i el País Basc també assoliran el 90% d'ocupació sempre que el temps ho permeti.

A l'interior també hi haurà un 90% d'ocupació a Navarra, la Rioja, Aragó, la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa o Extremadura.