El turisme és una de les fonts més importants per a les grans ciutats. En el cas de Barcelona , va tancar el 2022 amb 9,7 milions de turistes que es van allotjar a la ciutat comtal per visitar-la. No obstant això, hi ha un tipus de turisme que, per sort per a uns i/o per desgràcia per a altres, no és de bona qualitat, que és el que prové dels creuers.

En el cas de Barcelona, els creueristes que fan escala a la ciutat i que la visiten sumen aproximadament unes 969.000 persones cada any. El problema és que, moltes vegades, el temps que tenen per visitar la ciutat és escàs i les possibilitats de visitar diferents parts es redueixen i acaba desembocant en una situació de saturació a zones com les Rambles, Ciutat Vella, Plaça Catalunya, etcètera.

És per això que Turisme de Barcelona ha ideat una manera de distribuir el flux de visitants entre diferents zones de la ciutat perquè no es concentrin majoritàriament als punts propers a l'àrea portuària, i és que l'entitat ha creat un mapa de rutes de compres i gastronomia en diferents districtes . De moment, s'han imprès 100.000 còpies d'aquest mapa, que ja s'estan distribuint a dos terminals del moll Adossat. Aviat, s'afegiran dos terminals addicionals i també se'n distribuiran còpies als autobusos del Port i les seves parades.

L'objectiu és oferir opcions variades i atractives als creueristes, assegurant-se que puguin descobrir diferents àrees de la ciutat i, alhora, gaudir dels llocs més icònics de Ciutat Vella i l'Eixample, que són de gran interès per a molts visitants.



En un futur proper, el mapa s'ampliarà amb la inclusió de rutes culturals específiques. A més, es té previst lliurar el mapa a les companyies navilieres perquè els viatgers puguin planificar amb anticipació les visites. Ara com ara, aquest primer pas cerca alinear les propostes comercials i els restaurants, no només amb el propòsit de descongestionar el centre, sinó també per generar un impacte positiu en l'economia dels diversos barris.

LA RAMBLA, TERRITORI DE CREUERISTES

En realitat, els creueristes només constitueixen una petita fracció dels 9,7 milions d'individus que visiten Barcelona cada any. Són fàcilment identificables mentre passegen per la Rambla, cosa que els va portar a ser objecte de crítiques per part de l'exalcaldessa, Ada Colau.

Tot i el canvi de lideratge amb el socialista Jaume Collboni com a alcalde, el desafiament de millorar la integració d'aquest tipus de viatger a Barcelona continua sent rellevant. Aquesta iniciativa representa un dels primers passos per abordar aquesta qüestió de manera efectiva.



El mapa que es distribuirà destaca sis rutes diferents que els creueristes poden seguir, abastant àrees com Montjuïc, el districte 22@, l'eix Horta+Guinardó+Nou Barris, Tibidabo+Sarrià+Sant Gervasi, i les Corts+Pedralbes . També s'esmenten destinacions properes a la ciutat, com Viladecans i la Roca Village, especialment pels seus outlets. Tot i això, algunes d'aquestes rutes podrien resultar poc viables a causa de les distàncies, ja que el document enviat esmenta que la visita mitjana d'aquests creueristes exprés és de 4.3 hores.

Tot i això, després del notable increment d'aquest tipus de visites durant aquest any, els creueristes que fan escala d'unes hores paguen a la ciutat una taxa turística de 5.75 euros per dia , fins i tot més que aquells que pernocten, cosa que es considera una penalització per a aquest tipus de visites intensives.

Al revers del mapa, s'hi inclouen alguns establiments ubicats a zones com Sant Andreu o Sant Martí, entre d'altres. A més, es destaquen eixos comercials com Creu Coberta, Sant Antoni, Diagonal Boulevard i els Encants. Tot i això, no s'obliden d'esmentar eixos i negocis a Ciutat Vella i l'Eixample, ja que molts turistes els consideren imprescindibles i també són una part significativa dels membres associats a Turisme de Barcelona.