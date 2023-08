Radar / @EP

El 2023, Barcelona va implementar 17 nous radars que sancionaven l'excés de velocitat com a mètode pedagògic. D'aquests 17 radars, dotze van ser ubicats en entorns escolars, on es va reduir el límit de velocitat a 30 km/h.

Tot i això, amb l'arribada del nou alcalde, Jaume Collboni , l'equip de govern va decidir atendre les crítiques que assenyalaven que no tenia sentit imposar multes als conductors que superessin els 30 km/h en aquestes zones pacificades durant el període no escolar. Per tant, es va aixecar la prohibició de circular per sobre aquesta velocitat durant el mes d'agost. És important recordar que la velocitat màxima permesa en vies urbanes, segons el codi de circulació, és de 50 km/h, i en aquest cas, els radars sí que emetran multes.

RADARS QUE MULTARAN PER SOBREPASSAR ELS 50 KM/H