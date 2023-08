Experts d'observatoris de seguiment de papallones han observat una "abundància molt menor" a Barcelona a causa de la sequera i la manca d'aigua associada, ha informat aquest dimecres el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) en un comunicat.

Record, papallones - unsplash

La responsable del programa de seguiment de papallones urbanes de Barcelona uBMS i investigadora del Creaf, Yolanda Melero, ha explicat que la sequera provoca que la vegetació s'assequi, tant als parcs i jardins públics --que no es poden regar-- com a les dunes de les platges i als herbassars de les zones naturals de les ciutats.

"En no ploure ni poder regar-les, les plantes acaben assecant-se i les papallones es queden sense aliment disponible. A parcs com el de la Maternitat de Barcelona encara queden algunes florides i és evident que es concentren les poques papallones que existeixen", ha dit.

Els experts han dit que els resultats d'aquest estiu no es coneixeran fins que s'acabi la temporada, però l'experiència dels voluntaris i les visites als parcs "ja deixen veure clarament aquesta tendència".

Els episodis de calor intensa també causen que es vegin menys papallones perquè l'excés de temperatura disminueix la supervivència i reproducció i fa que algunes espècies marxin a latituds més elevades o més al nord per trobar la vegetació que necessiten.

EXTRAPOLABLE A ALTRES ARTRÒPODES



Els experts han assenyalat que la disminució de papallones per la sequera és extrapolable a altres artròpodes com abelles o escarabats i fins i tot a alguns animals vertebrats.

Les papallones també canvien el seu comportament per intentar sobreviure a aquestes situacions, i es queden en zones més fresques i amb ombra, volen menys per regular-ne la temperatura corporal i col·loquen les ales a l'angle adequat perquè no els doni el sol directament.

Segons Melero, les papallones quan es mouen van processant informació i "són capaces de veure que fora de les zones més naturals, com Collserola i Montjuïc, queden pocs espais amb aigua i flors, i es dispersen encara menys cap a l'interior de la ciutat" .