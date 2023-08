Catalunya press montjuu00efc

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les profanacions de més de 160 tombes del cementiri de Montjuïc durant els últims mesos, tal com ha revelat La Vanguardia, que afirma que la xifra podria superar fins i tot els 300 saquejos. Tot i això, el director de Cementiris, Miquel Trepat, ha negat aquesta última dada.

Va ser el passat 3 de juliol quan un membre de l'empresa pública gestora va denunciar davant les autoritats el que estava passant al recinte sagrat. En un primer moment, va xifrar els assalts el 160, però es tem que en realitat sigui molt més gran.

Des de fa exactament un mes, la unitat de recerca dels Mossos d'Esquadra de Sants-Montjuïc s'està encarregant d'unes indagacions que estan sent molt complicades, ja que no estan donant els resultats esperats.

Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han realitzat dos dispositius nocturns per intentar agafar els assaltants per sorpresa, però no van trobar cap acció fora del normal. L'últim robatori de què es té constància va ser denunciat el 18 de juliol, quan es va alertar de la profanació d'uns 30 nínxols.

El problema és que hi ha tantes tombes que algunes estan en molt mal estat, i això ha fet passar desapercebuts molts dels assalts fins que es van adonar del que estava passant.

Miquel Trepat afirma que ja han alertat les famílies perjudicades, però com que alguns dels nínxols són antics, ningú ha respost. En canvi, altres han agraït la informació.