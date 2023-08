Palmera a Barcelona / @EP

L' Ajuntament de Barcelona s'ha reunit aquest divendres a les 9.00 hores en una trobada on també han estat presents la Guàrdia Urbana, els serveis d'emergència i representants de l'empresa Parcs i Jardins. L'objectiu de la reunió és abordar les circumstàncies del tràgic accident mortal que va tenir lloc al barri del Raval.

Els Mossos d'Esquadra ja han iniciat una investigació i el consistori ha sol·licitat un estudi urgent per determinar les causes del succés. Tot i això, es busca obtenir més detalls sobre l'estat de la palmera que es va desplomar. A més, l'arbre també va impactar un vehicle municipal de neteja, però per sort, la treballadora que estava fent tasques a la via pública en aquell moment, es trobava fora de la furgoneta i va resultar il·lesa.

Jaume Collboni , l'alcalde de Barcelona, va expressar el seu condol al Twitter:

Aquest accident no és del tot aïllat, ja que el 2020 també va morir una persona per la caiguda d'un arbre a la Ciutadella. Aleshores, el consistori va fer un estudi urgent sobre l'estat de la palmera caiguda i es va arribar a la conclusió que l'accident es va deure a "una concurrència de causes".

Entre les causes detectades es va esmentar una cavitat al tronc de la palmera, catalogada com a lleu, que afectava el 25% del radi de la planta. Tot i això, es va concloure que aquesta cavitat no podria considerar-se l'única causa de la caiguda. A més, s'ha identificat una "oscil·lació tèrmica" específica que havia afectat aquesta palmera en particular. Aquest canvi sobtat de calor podria haver afectat la hidratació de l'arbre i augmentar-ne la rigidesa, contribuint així a l'incident.

Una altra causa que podria haver influït en l'accident que va tenir lloc tres anys enrere va ser una ratxa de vent amb una velocitat de 38 km/h. Tot i que no es considerava extremadament fort, era inusual per a un mes d'agost i podia haver estat un factor determinant en la caiguda de la palmera.

De qualsevol manera, l'Ajuntament haurà de trobar les possibles causes de l'accident mortal per evitar que es pugui tornar a repetir, i també investigar per establir les responsabilitats civils que corresponguin en aquest cas.