@EP

L´Ajuntament de Barcelona i el FC Barcelona han pactat prohibir l´accés a vehicles de quatre rodes al´entorn de l´Estadi Olímpic Lluis Companys tres hores abans de l´inici dels partits que el club blaugrana disputarà en aquest camp.

Així ho contempla el nou Pla de Mobilitat pactat per les dues parts que han presentat aquest divendres el gerent de l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament, Xavier Patón, i el director de l'Àrea de Sostenibilitat del FC Barcelona, Jordi Portabella, i que té com a objectiu promoure que els aficionats es desplacen a peu, amb bicicleta i amb transport públic, encara que no es restringeix l'accés a motos.

De fet, es preveu que puguin accedir a l'entorn de l'estadi un màxim de 3.500 motos per aparcar a zones habilitades dels carrers Font i Quer, Can Valero, Tarongers i passeig del Migdia, i que fins i tot la zona de l'Anella Olímpica només hi puguin accedir els vehicles que tinguin acreditació --uns 1.500 segons les previsions del FC Barcelona--.

Els usuaris de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i de les Piscines Bernat Picornell podran utilitzar les acreditacions pròpies per accedir als aparcaments i la resta d'equipaments situats dins la zona de control ja han rebut les acreditacions expedides pel Ajuntament per repartir-les entre les persones usuàries.

El Pla de Mobilitat reforça el transport públic i tindrà un cost global de 5.899.100 euros, el FC Barcelona dels quals assumirà 3.321.100 euros i l'Ajuntament 2.578.000.

OBJECTIUS "COMPARTITS"



"Volem transmetre aquesta confiança, seguretat i eficiència dels accessos per arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys des de la mobilitat sostenible", ha assegurat Portabella.

Per part seva, Patón ha destacat que "des del minut zero els objectius han estat compartits des de la ciutat i el FC Barcelona" i ha posat en valor que el Pla de Mobilitat treballa millores conjuntes, en les seves paraules, sobre la base que la muntanya de Montjuïc ja acull molts esdeveniments multitudinaris durant l?any.

El pla preveu també alguns serveis específics que assumirà el FC Barcelona com un servei de neteja immediatament després del partit i durant l'endemà, l'encesa i l'apagada del servei d'il·luminació quan calgui, i alguns treballs de manteniment de jardineria i espais verds.

El FC Barcelona preveu jugar a l'Estadi Olímpic des d'aquest mes d'agost fins al mes de novembre amb motiu de les obres que es fan a l'Spotify Camp Nou.

APARCAMENT A L'ENTORN I ACCESSOS



En cas que sigui necessari el desplaçament amb cotxe, el club i l'Ajuntament recomanen els aparcaments de pagament de l'entorn com el del Poble Espanyol o el Fira 2 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), des d'on sortirà una llançadora des de dues hores abans del partit.

Sí que podreu accedir a l'entorn de l'Estadi fins a 70 autobusos de penyes i 70 vehicles acreditats per a les places de persones amb mobilitat reduïda.

Els veïns de Can Clos i el Polvorí podran accedir als seus barris respectius per rutes alternatives i pels punts de control del carrer del Foc ia més, per minimitzar l'afectació els dies de partit, les places de l'Àrea Verda de l'entorn passaran a ser exclusives per a residents.

TRANSPORT PÚBLIC



El FC Barcelona garantirà un servei d?autobusos llançadora per a persones amb entrada per al partit des de la plaça d?Espanya, a més de la que sortirà de l?aparcament de la Fira, amb un total de 17 vehicles que partiran en intervals d?entre 3 i 4 minuts i amb capacitat per transportar fins a 4.400 persones per hora en total.

A més de les llançadores, es podrà accedir a l'estadi a través de cinc línies regulars d'autobusos de TMB, el funicular de Monjuïc, els serveis de metro o els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i amb taxi, amb el qual es podrà accedir a les zones properes a l'Anella Olímpica.

La recomanació principal de l'Ajuntament i el FC Barcelona és accedir a peu o amb bicicleta; els ciclistes hi podran accedir sense restriccions fins al perímetre de seguretat i, per fomentar aquest desplaçament, entre l'agost i el setembre s'iniciarà la construcció d'un nou tram de carril bici que cobrirà el trajecte entre la plaça d'Espanya i l'avinguda Miramar.

Finalment, també s'hi instal·laran vuit noves estacions de 'Bicing' a l'entorn de l'Estadi Olímpic i està previst que el FC Barcelona posi a disposició dels espectadors una consigna per a patinets elèctrics i bicicletes.