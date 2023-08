@EP

Barcelona ha recuperat població després dels dos anys de pandèmia, en què hi va haver un descens de residents, ia 1 de gener del 2023 la població empadronada a la ciutat se situa en 1.660.435 habitants, un 1,2% més que l'any anterior assolint el segon valor més elevat des de 1991.

Les xifres, publicades per l'Ajuntament arran de la lectura del Padró Municipal d'Habitants , constaten que l'augment de la població està vinculat al moviment migratori, que en conjunt suma 26.634 persones, ia la caiguda del saldo vegetatiu (4.276), amb un nivell baix de naixements.

El 2022, a Barcelona van néixer 11.300 persones, fet que suposa el valor més baix des del 1900, sense tenir en compte l'any 1939, quan va acabar la Guerra Civil: aquest descens manté la tònica general dels últims anys, que la cap del Departament de Estadística i Difusió de Dades, María Jesús Calvo, adverteix que no és únic de Barcelona i que també passa a Espanya i al món.

Mentre la natalitat es manté a la baixa i la mortalitat es consolida al voltant de les 15.500, la recuperació econòmica de la capital catalana després de la pandèmia ha motivat que les migracions siguin cada cop més intenses: el 48% dels residents són de Barcelona, el 7% de la resta de Catalunya, el 14% de la resta d¿Espanya i el 31% de la resta del món.

En aquest context, les persones de nacionalitat espanyola han caigut un 0,6% i les estrangeres han augmentat un 7,8%; de fet, la població estrangera passa per primera vegada de la frontera simbòlica del 30% i arriba al 31,3%, prop de deu punts més que fa una dècada.

DIVERSITAT DE NACIONALITATS



La població que ha crescut més és l' extracomunitària (un 10,8%), mentre que la de la Unió Europea es manté estable perquè només creix un 0,5%; a més, la novetat d'aquest any és que els americans superen els europeus: 142.000 residents de 136.000.

A Barcelona hi resideixen persones de 177 nacionalitats diferents (a part de l'espanyola), una xifra que s'ha mantingut, ja que només s'hi ha afegit un nou país respecte a l'any passat: han sortit les Illes Salomon i han entrat Lesoto i el Sudan del Sud .

Els barris que registren més diversitat són el Raval (137) i Gràcia (134); les nacionalitats més abundants són Itàlia, Colòmbia, Pakistan, Xina, França i Perú; i les que han crescut més el darrer any han estat Colòmbia, Perú, Ucraïna, Veneçuela, Argentina, Hondures i Rússia.

DINAMISME MIGRATORI "DE MÀXIMS"



El dinamisme migratori, tant d'entrada com de sortida, és el gran protagonista demogràfic de l'any: altes i baixes se situen a zona "de màxims" almenys dels darrers 50 anys.

La immigració segueix un patró similar al d'anys anteriors: abunden els adults joves procedents de l'estranger (un 62%) i de la resta de Catalunya (25,8%), mentre que el patró predominant dels emigrants correspon a joves de nacionalitat espanyola que se'n van majoritàriament a la resta de Catalunya (67,7%) ia la resta d'Espanya (24,6%).

MÉS DOMICILIS UNIPERSONALS



D'altra banda, les 1.660.435 persones empadrones a la ciutat viuen a 668.790 domicilis, dels quals 214.000 són unipersonals (el 32% i el 15% té més de 65 anys, majoritàriament dones).

En un 29% d'aquests domicilis hi viuen dues persones, en un 31% tres o quatre, i en el 78% no hi viuen menors de 18 anys.

PERSONES NO EMPADRONADES



El nombre de persones empadronades no nascudes a la ciutat continua augmentant i és superior al de les nascudes a la ciutat per quart any consecutiu; cau un 2% les persones centenàries i se situa el 912, i l'edat mitjana de la població es manté estable al voltant dels 44,1 anys.

Finalment, els noms més escollits per als nadons el 2022 són, per ordre de popularitat: per a nenes, Emma, Olivia, Julia, Sofia, Martina, Lucia, Ona, Mia, Gala i Aina; i per a nens, Leo, Bruno, Pau, Pol, Mateu, Alex, Marc, Martí, Nil, Eric i Lucas.