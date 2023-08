TMB / @EP

Per al partit corresponent al 58è Trofeu Joan Gamper, que se celebrarà demà dimarts, 8 d’agost, entre el FC Barcelona i el Tottenham Hotspur FC a l’Estadi Olímpic Lluís Companys a les 20 hores, així com per a les activitats prèvies, metro i autobusos de TMB seran una de les opcions més recomanables per desplaçar-se per la muntanya de Montjuïc, no només amb motiu d’aquest esdeveniment esportiu sinó també per a tots els partits següents a celebrar a aquest recinte mentre durin les obres al Camp Nou.

L’operativa especial prevista és la següent:

La xarxa de metro reforçarà el servei amb més personal d’atenció, seguretat, neteja i, si es dona el cas d’alguna incidència, manteniment de sistemes a les estacions d’Espanya (L1 i L3), Poble Sec (L3), Paral·lel (L2 i L3) i Foc (L10 Sud). Hi haurà més trens en circulació, en funció de l’horari del partit, a les línies 1 i 3, les més indicades per apropar-se a l’Estadi Olímpic, amb l’estació d’Espanya com a centre neuràlgic.

amb més personal d’atenció, seguretat, neteja i, si es dona el cas d’alguna incidència, manteniment de sistemes a les estacions d’Espanya (L1 i L3), Poble Sec (L3), Paral·lel (L2 i L3) i Foc (L10 Sud). Hi haurà més trens en circulació, en funció de l’horari del partit, a les línies 1 i 3, les més indicades per apropar-se a l’Estadi Olímpic, amb l’estació d’Espanya com a centre neuràlgic. S’habiliten dos serveis gratuïts d’autobusos llançadora per a les persones que tinguin entrada per assistir al partit, amb origen i final a la plaça d’Espanya , d’una banda, i a l’aparcament de Fira 2 , de l’altra, que connectaran amb la zona de l’estadi. Aquests dos serveis especials de bus començaran dues hores abans de l’inici de l’esdeveniment i acabaran una hora i mitja després de la finalització. Les persones usuàries disposaran d’un total de 17 vehicles que sortiran en intervals d’entre 3 i 4 minuts, el que suposarà una capacitat global per transportar fins a 4.400 persones per hora.

Una altra opció per apropar-se a la zona serà utilitzar el funicular de Montjuïc, que també es reforçarà i veurà incrementades les seves freqüències de pas durant les dues hores d'abans de l'inici del partit i durant les dues hores de després de l'acabament.

TMB recomana planificar amb temps els desplaçaments, en especial als usuaris de la línia 4 de metro, a causa del tall per obres de millora que afecta fins al 25 d’agost el tram comprès entre Barceloneta i Verdaguer.

Cal recordar que també hi ha diverses línies regulars d’autobusos de TMB que apropen a la zona. Aproximen a l’Estadi Olímpic Lluís Companys les línies 13, 23, 55, 125, 150; a la plaça d’Espanya arriben les línies D20, D40, H12, H16, V7, 13, 23, 46, 52, 65, 79, 91, 109, 150 i 165; al passeig de la Zona Franca: H16, V3, V5, 23, 109 i 125.