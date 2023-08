@EP

L' Ajuntament de Barcelona instal·larà aparcaments de bicicletes i de motocicletes, a més de nous punts de càrrega i descàrrega, a l'espai de vianants del carrer Pelai pel seu ús "inexistent", segons declaracions de la regidora d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet.

Ha explicat que des del seu origen, a l'espai han crescut els "usos informals diferents del previst", com la càrrega i descàrrega, i que la reforma complirà --textualment-- amb dues funcions: guanyar aparcament i alliberar la vorera de bicicletes i motocicletes.

Segons un comunicat del consistori, la reforma crearà un nou carril per a 64 places d'aparcament de motos, 72 places d'aparcament de bicis i 20 places DUM per a la càrrega i descàrrega, després de finalitzar les obres, que preveuen durar una setmana.

TRAMS EN OBRES

L'Ajuntament ha explicat que els treballs no preveuen afectacions als carrils de circulació ni han previst modificar l'espai de vianants a la vorera.

Se centraran al tram entre plaça Universitat i el carrer Balmes, on es destinaran les noves places de càrrega i descàrrega, i entre Balmes i plaça Catalunya, on es mantindran les places de càrrega i descàrrega i es crearan places d'aparcament per a bicis i motos .

La transformació s'emmarca dins del Pla Endreça que Bonet i el regidor de seguretat, Albert Batlle, van presentar el 26 de juliol per modificar l'urbanisme tàctic de la ciutat.