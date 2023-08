Botiga Chanel / @EP

El president de l' Associació del Passeig de Gràcia (APG) de Barcelona, Luis Sans, ha reclamat més agents de Mossos d'Esquadra i més jutges a Barcelona després dels dos allunatges a la via, un per robar a Louis Vuitton dilluns la setmana passada i un altre per intentar robar a Chanel aquest dilluns.

"La nostra principal preocupació és la seguretat com també és la principal preocupació dels barcelonins", ha afirmat Sans aquest dilluns.

Ha criticat que a Barcelona només hi ha “el 20% dels mossos destinats a les nou regions policials de Catalunya i en canvi hi ha el 34% dels delictes” que es cometen.

També ha reclamat més jutges perquè els jutjats penals de la ciutat "fa un any i mig de retard", i per això calcula que, si els sospitosos de l'allunatge d'aquest dilluns fossin detinguts, el seu judici seria a principis del 2025.

Sans considera que la resposta dels Mossos davant els dos allunatges al passeig de Gràcia ha estat "òptima", i ha dit que els comerciants estan satisfets amb l'actuació policial.

UNA PATRULLA DESPRÉS DEL PRIMER ROBATORI

En aquest sentit, ha remarcat que en el robatori a Louis Vuitton dilluns passat els Mossos van arribar un minut després de l'avís, per la qual cosa els sospitosos no van tenir temps d'emportar-se moltes coses, i després del robatori van col·locar una patrulla tota la nit a la zona.

Aquesta patrulla és la que ha detectat aquest dilluns l'intent de robatori a Chanel, i en veure-la els sospitosos han desistit i han fugit.

Pel que fa a la seguretat privada, Sans ha remarcat que totes les botigues ja han pres mesures fa temps com col·locar bol·lards a l'entrada.

Sans creu que el robatori a Louis Vuitton la setmana passeu i l'intent de robatori a Chanel aquest dilluns podrien ser responsabilitat d'una mateixa banda, però ha instat a esperar que la investigació dels Mossos ho aclareixi.