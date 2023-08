Un camió treballant per eliminar les pintades blaves del carrer Pelai. Foto: Catalunya Press

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres al carrer Pelai per modificar la configuració actual del costat de mar de la calçada, amb l'objectiu de guanyar noves places d'aparcament per a bicicletes i motocicletes i nous espais per a la càrrega i la descàrrega. Els treballs tindran una durada d'una setmana i no comportaran cap modificació ni afectació dels carrils de circulació, ni tampoc modificaran l'espai de vianants a la vorera.



Amb aquest gest, el PSC comença a desmantellar l'urbanisme tàctic que va regnar a Barcelona durant l'anterior mandat, i que consistia bàsicament en pintura a la calçada per diferenciar espais. El 26 de juliol, la primera tinenta d'alcalde Laia Bonet i el tinenta d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, van presentar el Pla Endreça, amb què pretenen transformar Barcelona amb l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana, la reordenació dels espais verds o un nou pla de neteja per a la ciutat. Tanmateix, aquesta transformació tenia lletra petita: trencar amb la gestió dels dos darrers mandats. En la presentació del pla, Bonet va afirmar que les pintades al paviment s'havien de "minimitzar" perquè s'havien convertit en "permanents i generaven confusió". I aquest dilluns ha començat el desmantellament al carrer Pelai.

El Govern de Colau havia ampliat la part de vianants del carrer Pelai sense fer una obra que ampliés la vorera. Simplement va utilitzar pintura sobre la calçada i pals per dividir l'espai entre els vianants i els cotxes “El 2021 es va fer una actuació d'urbanisme tàctic, i per tant provisional, al carrer Pelai. . Aquest espai s'ha vist que ha tingut un ús inexistent per part dels vianants”, va explicar Bonet.

Des de dilluns, el Govern de Collboni ha començat a eliminar el carril pintat de blau que està delimitat amb pals grocs. Amb això, es guanyaran 64 places daparcament per a motocicletes, 72 places daparcament per a bicicletes i 20 places DUM per a càrrega i descàrrega. Les obres no modificaran l'espai actual de les voreres.



Per àrees concretes, el tram situat entre la plaça de la Universitat i el carrer de Balmes concentrarà les places de càrrega i descàrrega i mantindrà els espais actuals per a contenidors. Entre Balmes i la plaça de Catalunya es configurarà una doble línia de serveis, on es mantindran les places de càrrega i descàrrega a l'espai de la calçada més proper a la circulació, ia l'espai al costat de la vorera es crearan noves places d'aparcament de bicicletes i motocicletes. Es configurarà un espai específic perquè els usuaris de bicicleta i moto puguin accedir a aquests aparcaments.

Pintades esborrades al carrer Pelai . Foto: Catalunya Press

