El cap d'arbrat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Guitart , ha apuntat a l'estrès hídric per la sequera com a "principal hipòtesi" que dimecres caigués la palmera que va matar una noia al barri del Raval, i per això han començat a regar les datileres.

Revisió d'una palmera aquest dimecres a la plaça del Pes de la Palla de Barcelona - EUROPA PRESS

"Ha passat a diferents punts de la costa. Ens consta que a diferents ciutats i pobles de la costa catalana hi ha hagut fractures de palmeres" , ha declarat als periodistes aquest dimecres després d'intervenir-se en una de la plaça Pes de la Palla, també a el Raval.

Guitart ha assegurat que, si es detecten altres espècies amb risc de fractura per l'estrès hídric, també es regaran, i ha afegit que el “protocol de moment no s'ha modificat” i que es canviarà quan tinguin clar que aquest n'ha estat el motiu .

Arran de l'accident, Parcs i Jardins va decidir revisar totes les palmeres similars a la fracturada: n'hi ha 2.500 datileres, de les quals se'n vol revisar 900 i fins ara se n'han revisat 100.

REVISIONS



Han talat 8 les 100 revisades, en tenir "un estrenyiment similar a l'estrenyiment de la qual es va fracturar": a causa de la sequera s'ha decidit talar-les en no entrar a l'estàndard acceptat (es retira una palmera si el seu estípit té un estrenyiment del 30 % en algun punt).

La majoria de les palmeres talades són al districte de Ciutat Vella i al de Sant Martí.

Preveuen tenir revisades "en els propers dies" les 800 datileres restants (a més, Parcs i Jardins revisa cada dos anys l'estat de les palmeres).

A les revisions d'aquests dies es miren els defectes que tinguin les palmeres i es fa un test d'oscil·lació, que consisteix a fer ballar la palmera i veure si té algun tipus d'alteració o discontinuïtat de l'estípit.